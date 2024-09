Cúcuta Futsal venció a Real Antioquia como visitante y quedó cerca de la clasificación

Un contundente goleada 6-3 ante Real Antioquia en la penúltima fecha de la fase de grupos de la Liga II-2024, tiene a Cúcuta Futsal en puestos de clasificación a los octavos de final del certamen profesional organizado por la Federación Colombiana de Fútbol.

En el coliseo de la universidad San Buenaventura de Bello, la tarde del sábado, los rojinegros acumularon su segunda victoria al hilo gracias a las anotaciones de Yairon Palencia (2), Kenedy Morales (2), Stiven Contreras y Juan García.

Conozca: El equipo cucuteño Amputados del Norte representó a Colombia en la Copa América

Para el equipo del venezolano Fredy González era una obligación ganar en condición de visitante y lo hizo ante el rival más débil del grupo, colista con un solo punto.

La victoria en la sexta fecha le permitió a Cúcuta, subcampeón en 2022-II y 2023-II, ubicarse en el cuarto puesto con ocho puntos, producto de dos partidos ganados, dos perdidos y dos empatados.

En la última jornada, a jugarse en la Toto Hernández y a la espera de programación, los rojinegros deberán enfrentarse con Futsal Rionegro.

Con el conjunto paisa, Cúcuta se peleará la casilla de clasificación. Rionegro aún tiene un partido pendiente ante El Carmen de Viboral y de ganarlo superaría al motilón en la tabla por una unidad de cara al cierre de la fase de grupos.

El compromiso será como una final para el representante de Norte de Santander. Un triunfo lo aseguraría prácticamente en la segunda fase a la que avanzan los cuatro primeros de cada de grupo. Ganando, Saeta alcanzaría los mismos puntos que Cúcuta, pero para quitarle el puesto tendría que ganar por una diferencia de más de 7 goles, sin contar los tantos que anotaría -hipotéticamente- el quinteto cucuteño.

La fecha final, que se proyecta a desarrollarse el fin de semana del 12 y 13 de octubre, se disputará así: Cúcuta Futsal vs. Futsal Rionegro, El Carmen de Viboral vs. Real Antioquia, Leones vs. Saeta y Deportivo Sanpas vs. Atlético Dorada.

Posiciones:

1. Atlético Dorada 16 pts (+14)

2. El Carmen de Viboral 11 pts (+18)*

3. Leones FC 9 pts (+5)*

4. Cúcuta Futsal 8 pts (+3)

5. Saeta 8 pts (-4)

6. Futsal Rionegro 6 pts (-4)*

7. Deportivo Sanpas 4 pts (-18)

8. Real Antioquia 1 pt (-15)*

*Tienen un partido pendiente.

Foto: HC Sports

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion