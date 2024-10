El cucuteño Brayan Becerra jugará con Colombia el Suramericano Sub-15 de baloncesto de Ecuador

Un sueño inesperado

Para Brayan Becerra estudiante del colegio San Francisco de Sales, fue toda una sorpresa desde el momento en el que apareció primero en la prelista de 40 jugadores, luego de ser decantada, quedó entre los 20 y finalmente en el grupo de los 10 deportistas que viajarán a Ecuador pelear por el título.

Becerra lleva ocho años en la practicando el baloncesto el cual disfruta con mucha pasión y ahora más estando en la selección Colombia.

“Comencé a practicar el baloncesto desde los 7 años con un club del barrio Prados del Este que se llama Champions del Este, después pasé por el equipo del colegio Corsaje (Sagrado Corazón de Jesús) y actualmente pertenezco al club Baqueros”, reseñó el deportista.

Becerra agradeció al colegio San Francisco de Sales donde estudia por el apoyo que la ha brindado para seguir jugando baloncesto.

“En cuanto la convocatoria a la selección Colombia fue toda una sorpresa para mí pues en la escogencia se basaron en todo el historial deportivo de cada uno y sobre todo las estadísticas de juego y en mi desempeño en el Nacional de Cartagena que se jugó en agosto de este año”, explicó el joven basquetbolista.

Le puede interesar: Antioquia, campeón del Interligas Sub-16 al vencer a Norte de Santander

A la pregunta que lo motivó a entrenar baloncesto, el jugador indicó que aparte de que le gusta quiere trascender a nivel profesional.

“Quiero jugar en el basquetbol profesional, llegar a jugar en el exterior y lograr una beca universitaria. Mis papás siempre me han enseñado y recalcado que el deporte y el estudio deben ir de la mano. El deporte no dura toda la vida y con estudio puedo complementar una carrera que me sirva para el resto de la vida”, subrayó el Brayan quien a pesar de su juventud mira las cosas con mucha madurez.

Del mismo modo, Brayan que siempre ha soñado con estar en una selección Colombia no creía que fuera a darse tan rápido.

“Era algo que había visualizado, pero no creí que fuera tan pronto, mi entrenador (José Baquero) me ha dicho que es resultado de la disciplina y la constancia y gracias a Dios estamos acá”, confesó Becerra.

Asimismo dio como consejo a los niños y jóvenes que gustan del deporte que “practiquen un deporte por el gusto que le tengan que les encante y no porque los papás los obliguen porque ahí se pierde todo.

A mí por lo menos ‘el mundo desaparece cuando entro a la cancha. El médico Manuel Suárez Molina dice que el baloncesto es la medicina para todos los males”, subrayó Brayan.

De los jugadores que admira en el baloncesto mundial anotó que admira a Anthony Edwards de los Timberwolves “es muy explosivo atacando, tiene buen lanzamiento. Y en el baloncesto colombiano a Romario Roque (juega con Cimarrones del Chocó), a pesar de ser bajito es demasiado habilidoso”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion