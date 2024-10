El equipo tuvo un buen funcionamiento: Néstor Lorenzo

Después de pasar un trago amargo frente a Bolivia, Colombia volvió sonreír en las eliminatorias suramericanas al Mundial de 2026,

Los cafeteros golearon a Chile (4-0) en Barranquilla reafirmándose junto con Argentina (líder) como las selecciones de mayor regularidad y que tienen un pie asegurado en la próxima Copa del Mundo.

El equipo de Néstor Lorenzo sufrió para descifrar el esquema táctico de los chilenos que vino a no perder, pues en lo futbolístico no fue mucho lo que propuso para poner a la Tricolor contra las cuerdas.

Una vez despejado el camino, lo demás fue obra de carpintería para buscar el triunfo primer con un gol extraño de Dávinson Sánchez, tras un primer cabezazo de Jhon Lucumí.

Lorenzo después del partido afirmó que quedó feliz más por trabajo de sus jugadores y reconoció que fue complicado enfrentar a los australes.

Partido completo y complejo

Del resultado abultado indicó que es bueno para las estadísticas de la clasificación, pero sobre todo por las alternativas que tiene en el frente de ataque con la juventud de Jhon Jader Durán y Luis Sinisterra.

“Fue un muy buen partido, rescato la seriedad con la que se encaró desde el primer minuto, el hambre de ganar desde el comienzo en condición de local y con la energía de nuestra gente, es más lindo”, apuntó el seleccionador nacional.

Con respecto al resultado del compromiso consideró el triunfo era más que meritorio independiente del marcador. “Por el resultado, ha sido un partido completo en todo sentido, tanto en la fase defensiva como ofensiva. Se han concretado cuatro goles, que no es poco en una eliminatoria.

Creo que hemos tenido partidos que no se han definido de esa manera pero el equipo ha tenido un muy buen funcionamiento.

No hemos creado tantas situaciones como hoy, pero hay varios partidos que me gustan del proceso”, sostuvo el entrenador.

Para el técnico Lorenzo lo importante es que se aplicó lo que planificaron para enfrentar una necesitada Chile y de la cual debía sacar provecho de su angustia.

“Colombia fue superior, podía haber llegado antes el gol Encaramos desde el primer minuto y luego el partido se abrió, en el segundo tiempo tuvimos facilidad porque Chile estaba más adelantado, dejó más espacios”, subrayó, el timonel de la Tricolor.

“Hasta el gol tuvimos unas situaciones y no las pudimos concretar. El tema de la pelota parada tiene mucho que ver con la pegada de James o de los que ejecutan y los movimientos del área. Es una variante que nos ha dado muchas satisfacciones y la explotamos de la mejor manera”, aseveró el argentino.

Apoyo a Córdoba

En cuando al trabajo del delantero Jhon Córdoba que no ha tenido suerte para anotar en las eliminatorias ya sucedió ante Bolivia y hora contra los chilenos, Lorenzo fue claro y defendió al antioqueño por su sacrificio.

“Todas las situaciones que tuvo, la mitad las generó él yendo al anticipo, al primer palo, generándose espacios, es un jugador que no se equivoca en la toma de decisiones.

A veces la emboca y a veces no, pero estoy conforme con el trabajo que hace para el equipo. Solo generó varias situaciones, nos da mucho y no me parecía justo sacarlo porque en las condiciones que jugamos en El Alto la pelota tiene otro comportamiento.

Llegó el martes, estuvo el miércoles y le tocó entrar y para mí hizo un gran partido y hoy hizo otro gran partido, salió porque tenía amarilla. Es un jugador que las lucha todas. Hay dos posiciones que necesitan de la confianza del técnico y son el arquero y el número nueve, si los sacas al primer error nunca van a aprender”, explicó.

La última cita de las eliminatorias este año será el 15 y 19 de noviembre, primero Colombia visitará a Uruguay y el 19 de local recibe a Ecuador partido que se jugará a las 6:00 de la tarde, horario que fue modificado por la FIFA.

