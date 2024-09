Antioquia, campeón del Interligas Sub-16 al vencer a Norte de Santander

en un partido que fue intenso, y en el que al conjunto local le faltó efectividad y recambio en la banca para haber superado a Antioquia que jugó mucho mejor.

Los rojinegros habían sido terceros el año pasado en Villavicencio, Bogotá se quedó con el tercer lugar al vencer a primera hora a Atlántico A. Buen arranque de Norte y Antioquia en la final del Interligas de baloncesto que se juega en el coliseo Toto Hernández.

El primer periodo fue rápido con dos equipos deseos de querer ser campeones y Norte con la ilusión de obtener su primer título histórico en esta categoría.

Los paisas abrieron el marcador y enseguida los rojinegros respondieron con un triple.

De ahí en adelante el compromiso fue intenso y con puntos de la y lado, sin embargo en el último segundo del primer cuarto Antioquia se puso por delante 15-16.

Para la segunda manga los antioqueños con el marcador controlaron la posesión del balón obligando al quinteto local a jugar con mucho ritmo de velocidad y ansiedad que llevaron a los nortesantandereanos a ser imprecisos en sus tiros dentro y fuera del perímetro fallando cerca de 14 puntos, mientras su rival se vio un poco más tranquilo y efectivo. El segundo cuarto, el parcial lo perdió (6-14).

A remar



Para al tercer periodo los rojinegros no tuvieron otra alternativa que ir a guerrear el partido y tratar de cometer las menos faltas posibles y convertir los puntos necesarios y no dejar que Antioquia tomara mayores diferencias que oscilaba por sobre los 10 puntos. Y los locales no pudieron acortar distancias y el marcador se fue (36-48).

En el último cuarto no era jugarse el todo o nada.

Más con garra que con juego los de Norte salieron a dejar todo en la cancha. Con algunas impresiones y nerviosismo los rojinegros presionaron y lograron tomar aire y sumar puntos ante un Antioquia que veía como se le iba encima en rival.

La ventaja alcanzo a reducirse a siete puntos y tanto el equipo como la afición volvieron a ilusionarse con el título. El cansancio, el agotamiento físico en los dos equipos se sintió, pero Antioquia tenía todo bajo control y el título ya nadie se lo quitaba.

Norte finalmente debió conformarse con el el subtitulo.

