El Barça de Flick es espectacular y no me sorprende: Leo Messi

El jugador argentino Leo Messi ha asegurado que el actual Barça de Hansi Flick es "espectacular" y ha añadido que no le sorprende que sea así, porque está tirando de La Masia de la que él mismo salió y dando valor a esos jóvenes jugadores siguiendo el ejemplo del equipo en el que el '10' despuntó.

"Es un orgullo muy grande ver cómo está representado ahora mismo el primer equipo. Este Barça es espectacular y no me sorprende. No es nada nuevo, ha pasado toda la vida; desde que yo llegué con 13 años al Barça. Es espectacular que los chicos tengan esta oportunidad", comentó en unas declaraciones al programa 'El nou clam' de 3Cat.

Para Messi, esta apuesta por La Masia se está reforzando en los últimos dos años. "Cuando se les da confianza, ellos responden de este modo porque ellos conocen el club mejor que nadie y están acostumbrados a jugar así desde pequeños. Si se les acompaña, pasan estas cosas, como ocurrió en nuestra época", aseguró el ahora jugador del Inter de Miami.

El argentino, que dejó el FC Barcelona en agosto de 2021 al no poder llegar a un acuerdo de renovación de su contrato, reiteró que el deseo de su familia es el de regresar a la capital catalana en algún momento. "En nuestra mente, el día de mañana es volver a vivir en Barcelona", aseguró.

"Mis hijos, mi mujer y yo echamos mucho de menos Barcelona. Tenemos amigos y dejamos muchas cosas allí. Mis hijos son catalanes y yo viví toda la vida en Barcelona. Y me siento de Barcelona y lo echo mucho de menos. Nunca se sabe hacia dónde te llevará la vida, pero nuestra intención es vivir en Barcelona porque es nuestra casa", sentenció.

