Me querían sacar plata: El Topi confirmó que era falsa la demanda por supuesto plagio de canción de Lazy Town

Agregó que él, asustado en ese momento, llamó a su abogado y le envió el documento para que lo estudiara en profundidad.

“Mi abogado me dijo: ‘Manito, estoy leyéndolo, parece verdad, pero obviamente toca leerlo bien’. Él me dijo que no me preocupara, porque en el peor de los casos lo que tocaba hacer era bajar el video de YouTube y remunerarle a esa gente lo que se ha generado. Yo realmente no le he sacado nada de plata a esa vaina”, agregó.

El creador de contenido dijo que al día siguiente se levantó y vio que las redes sociales “estallaron” por la noticia de la supuesta demanda.

“Cuando yo vi toda esa vaina, lo primero que hice fue llamar al abogado pa’ decirle que me colaborara con el tema de que, si era verdad o mentira esa demanda, porque no sabía cómo hablarle a la gente que estaban hablando ‘cagadas’ de que eso era marketing”, afirmó.