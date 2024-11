Quiero estar y ayudar al equipo: Cristian 'Jopito' Álvarez, volante del Cúcuta Deportivo

“Es una decisión que tomará el profe dependiente de cómo me ha visto. Quiero estar y poder ayudar al equipo, a mis compañeros, no es una decisión que yo tome. He hablado con el profe comentándole como me he sentido. Él ha visto mis prácticas y en base a ello decidirá. Desde donde me toque, intentaré sumar la mejor energía para quedarnos con los tres puntos y pasar a la final”, dijo el experimentado.

El revulsivo es consciente y asegura que no se ve en el once titular.

“No, primero paso a paso. Tengo que viajar, no sé si el profe cree que es bueno llevarme, si es así, bienvenido sea. Los chicos, en estos cuadrangulares, han hecho partidos muy buenos, merecen continuidad, vienen compitiendo muy bien”, subrayó Álvarez.