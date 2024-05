El arquero Andrés Ardila, obtuvo oro y plata en el Panamericano de la Juventud en El Salvador

El deporte nortesantandereano continúa destacándose en el ámbito internacional, en días pasados días brillaron el atletismo y el ajedrez y ahora el turno fue para el tiro con arco, con el Campeonato Panamericano de la Juventud y Máster que se cumplió en El Salvador.

El cucuteño Andrés Mauricio Ardila, de 16 años, se coronó campeón Panamericano Sub-21, en arco compuesto.

De igual manera Ardila se colgó la presea de plata en la categoría equipos, mostrando un nivel competitivo interesante.

Hay que recordar que el nortesantandereano recientemente fue campeón suramericano en la modalidad olímpica, de ahí el resultado que acaba de obtener en territorio centroamericano, con el cual aseguró el tiquete directo para los Juegos Panamericanos Junior de 2025, que se disputarán en Asunción Paraguay.

-Desafío en categoría diferente-

El nortesantandereano que fue medallista en los pasados Bolivarianos de la Juventud y en el Suramericano de Ecuador se mostró sorprendido inicialmente por el resultado logrado, debido a que inicialmente iba a competir en la categoría Sub-18, pero la Federación tomó la decisión de subirlo a la Sub-21, respondiendo con gran éxito, relató Ardila desde El Salvador.

“Mi experiencia en el Panamericano de Juventud en el Salvador fue buena, el torneo me sirvió porque fui y aprendí cosas técnicas que no sabía cómo hacerlas y que me terminaron de corregir”, señaló el deportista.

Con respecto al cambio ‘abrupto’ de la categoría cuando se había preparado para participar en el Sub-18, Ardila sostuvo que lo tomó por sorpresa.

“Realmente me enteré que me van a subir de categoría faltando tres días para el viaje y quedé (frío) ¿qué pasó aquí?”, contó Andrés, que sabía que no tenía vuelta atrás, sino seguir adelante y demostrar su talento que se vio reflejado con las dos medallas obtenidas.

No obstante, indicó que previo al viaje a El Salvador, la salud le pasó factura, pero logró recuperarse en el camino y así responder a las expectativas.

“Dos días antes de viajar me enfermé (le dio una virosis) tuve una rinitis, una fiebre horrible, tosía demasiado, por fortuna me pude mejorar rápido para hacer un buen campeonato”, manifestó Ardila.

Ya en la clasificación las cosas empezaron bien, pero en la eliminatoria de equipo mixto no le fue del todo bien. Pero en la modalidad de conjunto masculino el resultado fue diferente y logró hacerse a la medalla de plata.

“No bajamos de diez (en la diana) en equipos ganamos plata, perdimos el oro por dos puntos, pero me gustó estar acá en el torneo, y ser el único nortesantandereano en la selección en medio de tanto antioqueño”, subrayó Ardila.