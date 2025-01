Dimayor rechazó el ataque al bus de Millonarios: ¿habrá sanción?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) rechazó este viernes de manera enérgica los actos de violencia ocurridos este viernes en las inmediaciones del Estadio Sierra Nevada, donde el bus del equipo Millonarios FC fue atacado con piedras mientras se dirigía al recinto deportivo.



El portero Iván Arboleda resultó herido en el rostro por los impactos de las piedras, siendo trasladado de inmediato a un centro hospitalario. En el ataque también fue afectado el delegado del equipo, Óscar Cortés.



A raíz de los hechos, DIMAYOR anunció que el partido entre Unión Magdalena y Millonarios, correspondiente a la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2025, será reprogramado.

La entidad informó que el encuentro no se disputará debido a la falta de condiciones de seguridad tras el ataque al equipo visitante durante su llegada al estadio.



La DIMAYOR expresó su compromiso con la seguridad de los actores del fútbol colombiano y reiteró que está evaluando la situación para definir una nueva fecha y hora para la realización del partido.



La información oficial sobre la reprogramación será divulgada a través de los canales oficiales de la entidad.



Por su parte, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) condenó el ataque al bus de Millonarios y expresó su apoyo a la decisión del equipo de no disputar el partido contra Unión Magdalena.



El gremio criticó la seguridad deficiente durante el traslado, al señalar que el equipo viajaba con solo tres motos de policía para proteger su ruta, lo que permitió que los agresores se acercaran al vehículo y atacaran a los jugadores.



ACOLFUTPRO calificó de "inaceptable" que los futbolistas fueran expuestos a estas condiciones y urgió a las autoridades y a DIMAYOR a implementar medidas de seguridad más estrictas.



Además, el gremio señaló que el ataque pudo haber tenido consecuencias mucho más graves y subrayó la necesidad de tomar acciones para garantizar la seguridad en los desplazamientos de los equipos, evitando futuros incidentes violentos.

