Rigoberto Urán será accionista de un equipo de la Liga BetPlay en 2025

El club Fortaleza, que juega en la Liga BetPlay, afrontará una nueva era. En el restaurante Cumbia House, al norte de Bogotá, el equipo capitalino, tanto masculino como femenino, presentó oficialmente su cuerpo técnico, los jugadores (as) y el diseño de sus nuevos uniformes.



De igual manera, el club confirmó la llegada de dos patrocinadores importantes: Carlos Vives (cantante) y Rigoberto Urán (exciclista profesional). Ambos creyeron en el proyecto deportivo del club y serán accionistas de los 'amix'.

“¿Por qué nos vinculamos con Fortaleza? Porque fue el único equipo que se adaptó a nosotros, porque Carlos y yo estamos medio locos. Llegamos a una institución especial y me gusta el proyecto que llevan”, aseguró Rigoberto Urán.



“Fortaleza tiene una cantidad de niños que sueñan en grande. Cuando un niño crece con los valores del deporte, realmente es una inversión muy grande para el país, porque le estamos quitando 1250 niños que están en la escuela a la delincuencia, a las drogas, a la prostitución..., a lo que sea. No sabemos si de esos niños va a salir un James Rodríguez o un Falcao García, pero vamos a trabajar y los vamos a ilusionar, y cuando eso sucede van a salir los resultados”, manifestó Urán, quien enfatizó en la importancia del crecimiento personal de cada joven que se forme en Fortaleza.



“Queremos primero personas y después deportistas, porque los triunfos y los trofeos ahí se quedan, pero la persona es lo que se mantiene. Eso es lo que buscamos en este país, gente auténtica y más en Fortaleza, que es un equipo auténtico, que es capaz de reírse de ellos mismos. Cuando uno tiene valores, los resultados son muy lindos”, agregó el corredor.



Por su parte, Carlos Vives contó las razones que lo motivaron a hacer parte de este proyecto. “Nos une con Rigo y con Fortaleza un espíritu de colombianidad, de apostarle a nuestra localía. Si vamos a ampezar a triunfar y queremos a ganar en el mundo, que empecemos a hacerlo en nuestra casa. Fue un equipo que se interesó en el trabajo que hacemos en Santa Marta, a través de nuestra fundación 'Tras la perla', en el barrio Pescadito, con 16 escuelas. Estamos intercambiando información con los profesores del barrio. Nos une el espíritu, nuestra forma de ser. Creo que Fortaleza representa esa unidad en la diversidad. Para mí es un placer compartir una filosofía de vida, soñar co una cultura del fútbol alejada de la violencia, más cercana a la fraternidad”, comentó el artista.



Aparte de apostarle al proyecto formativo de Fortaleza, Vives y Urán manifestaron el objetivo de ayudarle a Fortaleza a mantenerse en la Primer División. También se confirmó que los uniformes del club serán fabricados por la marca 'Go Rigo Go', de la cual es dueño el ciclista.

