Nos queda seguir trabajando: Bernardo Redín, técnico del Cúcuta Deportivo

Sin efectividad

El fronterizo fue inefectivo en tres opciones claras que tuvo en los pies de Michell Ramos, Cristian Córdoba y Agustín Cano.

“No fuimos eficaces, nos costó un poco llegar con la tranquilidad necesaria. Sabíamos que íbamos a tener pocas opciones y no las aprovechamos. No se sacó el resultado, veníamos a sumar sí o sí, no nos gusta perder, no estamos conformes. Veníamos en alza, nos vamos con una derrota, pero a seguir trabajando”, comentó el central Kevin Moreno.

“Creo que nos faltó tranquilidad para ejecutar de la mejor manera. El partido anterior tuvimos mucha efectividad. Esto es de día a día, no nos ahorraremos nada”, añadió el zaguero.

En los cambios, Julián Angulo -muy irregular en su rendimiento- le dio explosividad al rojinegro en los minutos finales. Consultado sobre si debe tener más minutos, Redín respondió que se debe analizar.

“Esto es circunstancial, en el partido anterior ganamos 3-0 en casa y ni siquiera lo convoqué. Antes Leones no le fue bien y ahora entró bien. No puedo armar una alineación ocho días antes, empezaremos a trabajar y ver quienes se van metiendo. Analizar que necesitamos, que armas y piezas para vencer a Real Santander, no armar por armar. Analizaremos lo de hoy (derrota ante Inter) y nuestro próximo rival. En base a ello armaremos el grupo”, expresó el entrenador.

Cúcuta Deportivo le quedan enfrentamientos ante Real Santander (2), Deportes Quindío y Real Cundinamarca. Deberá ganar los cuatro para aspirar a avanzar de ronda.

En la tabla de posiciones es onceavo con 13 puntos, tres menos que Orsomarso (octavo con 16).

