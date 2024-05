Catalina Usme y Sandra Sepúlveda dos 'Chicas superpoderosas' con charreteras en la selección

Detener el tiempo es uno de esos imposibles, pero misteriosos sin respuesta que tiene la vida. Sin embargo, cuando María Catalina Usme duerme el balón con su pierna izquierda pareciera que todo a su alrededor se detuviera.

Los segundos se vuelven pesados para que ella acomode la pelota con delicadeza hacia su perfil izquierdo, abrir el borde interno de su pie y enviar el balón suavemente al fondo de la red. Dentro del área es aún más una virtud invaluable que tienen los goleadores, pero la técnica que la acompaña, y que solo la tienen los denominados ‘cracks’, le ha permitido convertirse en la máxima goleadora histórica de la Selección Colombia Femenina.

Hoy, Catalina Usme está cumpliendo 20 años con la camiseta nacional y desde la Federación Colombiana de Fútbol recordamos la vida deportiva de esta leyenda viva.

Catalina Usme nació el 25 de diciembre de 1989 en Rionegro, Antioquia. Es hija de José Domingo y Luz Marina y hermana de Carlo Andrés y Diego Armando. Desde muy pequeña, por herencia y apoyo de su familia, supo que quería jugar fútbol, dando sus primeros toques a la pelota con los niños de una escuela en Marinilla.

“Casi que cuando empezó a caminar estuvo con el balón. Su papá jugaba fútbol, entonces nosotras dos, con sus hermanos, siempre íbamos a verlo jugar a los torneos de nuestro pueblo. Mientras él jugaba, ellos mantenían con el balón y a ella también le encantaba”, expresó Luz Marina Pineda, mamá de la goleadora.

A los 14 años comenzó su formación en el Club Formas Íntimas. En la academia paisa adquirió los conceptos para desarrollar su talento, hasta que la disciplina y el trabajo le permitieron el primer llamado para representar a la Selección Colombia.

“Muy felices porque fue muy rápido, eso si yo no me lo imaginaba. No se me pasó por la cabeza que en tan poco tiempo ‘Cata’ fuera a estar en Selección Antioquia y luego en la Selección Colombia con 16 años”, comentó a la FCF, la orgullosa madre.

La primera convocatoria fue con la Sub-20 para jugar el suramericano en Chile. Desde ese momento no se ha quitado la camiseta de la Selección Nacional. Siendo hoy, dos décadas después, la goleadora histórica de la Femenina con 55 goles e inmortalizando el número 11 en su dorsal.

Paso a paso, ‘Cata’ iba creciendo cada día más y, por supuesto, llamando la atención de los clubes del Fútbol Profesional en Colombia siendo el América de Cali el que se hiciera a sus servicios en el 2016.

El segundo semestre del 2017 la llevó a Bogotá para vestirse con los colores de Independiente Santa Fe. Como refuerzo en la delantera roja, se volvió a llevar el premio como máxima anotadora de la Copa Libertadores Femenina. En 2018 volvió al equipo en donde es ídola; el América de Cali, siendo pieza fundamental y capitana en los títulos del 2019 y 2022. Actualmente, la oriunda de Marinilla representa los colores del Pachuca de México.