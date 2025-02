¡Campeón! Egan Bernal ganó la contrarreloj en los Nacionales de ruta

En el asfalto bumangués, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se coronó como campeón de la contrarreloj individual (CRI) en los Nacionales de ruta, que iniciaron este jueves en la capital de Santander.

Bernal, de 28 años, se impuso en un recorrido de 42.2 kilómetros con un tiempo de 50 minutos y 51 segundos seguido por Walter Vargas (Team Medellín) a 7” y el podio fue completado por Brandon Rivera (Ineos), quien registró 29 segundos más que el ganador.

“Había trabajado bien, estaba bien, pero no pensé que iba a ganar para ser sincero. No soy especialista en la contrarreloj, hace mucho que no competía. Será una responsabilidad grande portar esta camiseta en Europa, me preparé para hacerlo mejor posible”, declaró el zipaquireño.

El corredor, que en 2022 sufrió un accidente que casi le cobra la vida, aseguró que su cuerpo está respondiendo como antes.