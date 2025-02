Efecto James Rodríguez: León lidera en México con cinco victorias consecutivas

Efecto James Rodríguez. León sigue imparable en la Liga mexicana acumulando –por primera vez en su inicio de liga- cinco triunfos de cinco posibles, esto desde la llegada del volante colombiano, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol cafetero.

“Los récords están para romperse, ojalá que sean más”, declaró el 10 por el registro de victorias consecutivas.

La nueva víctima del equipo dirigido por el argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo fue Pachuca en un partido correspondiente la jornada 1, que fue aplazada y se disputó la noche del miércoles.

La victoria tuvo protagonismo colombiano, no solamente con Rodríguez sino también con el exjugador del Cúcuta Deportivo, Stiven Mendoza.

“Ganamos un partido duro, ellos manejaron el primer tiempo. Creo que hay que corregir cosas, falta mucho, pero estamos pasando por una buena fase con cinco partidos ganados. Ya pensamos en el sábado que será otro día duro”, subrayó Rodríguez.

En el campo de Pachuca, León se impuso con goles del venezolano Jhonder Cádiz (5’) y Mendoza (64’). El local empató parcialmente con tanto del brasilero John Kennedy (45+3’).