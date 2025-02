La campeona de ajedrez Ghisell Morales, feliz con su nuevo título

El ajedrez nortesantandereano ha tenido buenos jugadores a lo largo de historia desde que Liga nació en la década los años 60, nombres como Jaime Urbina, Jorge Reyes, Alfonso Zárate Caballero, Orlando Sepúlveda, Gilberto Valderrama y Jesús David Ojeda (Maestros FIDE), entre otros se han dejado en alto nombre del departamento.

No obstante, la rama femenina también ha incursionado en esta bella disciplina y aunque realmente no han sido muchas, pero han dejado huella como las hermanas Doris Liliana y Alba Patricia Lizarazo, quienes se destacaron en diferentes campeonatos.

Dos décadas después, surge una nueva promesa del ajedrez femenino, Ghisell Gabriela Morales Pérez quien ha sido campeona nacional en Sub-12, Sub-14, campeona mundial escolar en 2024, campeona suramericana y ahora acaba de conseguir el título de campeona nacional Sub-20 absoluto, representando a la Liga del Valle del Cauca.

Pero aún así es un título histórico para Norte de Santander y la primera mujer en obtenerlo, con apenas 14 años, camino que dejaron labrado en el pasado las hermanas Lizarazo.

“Es una niña que tiene gran talento”, dijo Patricia Lizarazo cuando se le preguntó si en su tiempo alcanzaron a competir esta categoría, pero recordó que solo pudieron conseguir logros importantes en Sub-16 y Sub-18 nada más pues eran otros tiempos que para salir a competir no era fácil.

Luego de su gran actuación, Ghisell dialogó con La Opinión sobre lo que significa este nuevo título en su joven palmarés deportivo, el cambio de Liga, en el que Norte de Santander ha perdido a su ‘reina’ para los Juegos Nacionales de 2027 y demás competencias internacionales.

¿Qué significado tiene ser la primera nortesantandereana en ser campeona en Sub-20?.

Para mí es un gran orgullo este nuevo título que agrego a mi carrera ajedrecística, es la primera vez que juego un Nacional Sub-20, la primera vez que lo gano, también es testimonio del trabajo arduo, la dedicación y el apoyo de todos aquellos que han estado a mi lado, mis entrenadores, mi familia, muchas gracias a todos.

Espero que este logro inspire a otros jóvenes a seguir sus sueños y a darse cuenta que con esfuerzo y pasión, los sueños son posibles.

¿ La sorprendió o estaba convencida de disputar el título?

La verdad mi objetivo era ganar el torneo y si no, por lo menos quedar en el podio, pues el nivel de competencia es alto. Cada partida fue un desafío y me ayudó a mejorar mi juego. Siempre mantuve la esperanza y la determinación de dar lo mejor de mí, gracias a Dios todo se dio.

¿Cuáles fueron las partidas más difíciles?

Cada partida tuvo su propio reto. Todas las rondas fueron muy exigentes, pero esas partidas difíciles son las que realmente te hacen crecer como jugador.

También está clasificada al Mundial, ¿qué opinión le merece ir a este certamen siendo la primera cucuteña en participar en esta categoría?

Estoy muy emocionada de participar en el Mundial. Sera la primera vez que participe en un certamen de esta magnitud que no es de mi categoría, es una responsabilidad y un honor que tomo muy en serio. Mis objetivos para este campeonato son seguir aprendiendo, enfrentarme a los mejores jugadores del mundo y, por supuesto, dar lo mejor de mí en cada partida y hacer que mi país se sienta orgulloso.

¿Qué la llevó a cambiar de Liga para esta nueva etapa de su carrera en el ajedrez. Que opinaron sus padres?

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Liga nortesantandereana de ajedrez y a Indenorte entidades que me brindaron su apoyo. Gracias a ellos, he podido alcanzar muchos objetivos. Les deseo lo mejor y siempre llevaré conmigo los valores y enseñanzas que adquirí durante mi tiempo en la Liga de Norte de Santander.

La decisión de cambiar de Liga se debió al deseo de enfrentar nuevos desafíos y crecer tanto profesional como personalmente. Creo que esta nueva etapa en mi carrera en el ajedrez me permitirá desarrollar habilidades que no había explorado anteriormente y me dará la oportunidad de competir al más alto nivel.

Mis padres han sido un apoyo incondicional en esta decisión. Aunque estaban un poco preocupados al principio, entendieron mi necesidad de buscar nuevas oportunidades y siempre han confiado en mi capacidad para tomar decisiones importantes para mi carrera.

