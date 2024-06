Camila Osorio sigue en acción en dobles femeninos del Roland Garros

La aventura de la tenista colombiana María Camila Osorio en Roland Garros no ha terminado. Luego de su derrota en sencillos ante la tunecina Ons Jabeur (nueve del mundo), a quien puso a sudar luego de ganarle un set (6-3, 1-6, 6-3), la cucuteña sonrió este viernes en el certamen que se celebra en París tras clasificar a segunda ronda en la modalidad de dobles.

Tras un buen entendimiento con la rusa Elina Avanesyan triunfaron en su debut con parciales 6-3 y 6-0 ante la dupla local integrada por Estelle Cascino y Carole Monnet.

Es la segunda vez que la represente sudamericana accede a la segunda fase de esta competición en dicha especialidad.

La anterior ocasión fue en 2022, cuando haciendo equipo con la rumana Irina Begu dejaron en el camino a la japonesa Shuko Aoyama y a Hao-ching Chan, de China Tapéi.

Sus próximas contendoras saldrán del juego entre las estadounidenses Hailey Baptiste y Alycia Parks contra la japonesa Ena Shibahara y la china Xinyu Wang.

En sencillos, Camila Osorio se ubica esta semana en el puesto 77 del ranquin mundial, pero tras su victoria en primera ronda de este Roland frente a la ucraniana Anhelina Kalinina (48ª) escalará posiciones que le acercan a su clasificación a los Juegos Olímpicos a mitad de año en París.

“Me quedo con lo bueno, estas últimas tres semanas he sentido que he competido muy bien y siento que eso me va a ayudar a consolidarme más, a seguir subiendo y a mejorar mi tenis”, sostuvo Osorio sobre su gira de tierra.

