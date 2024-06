Reportan casos de tuberculosis en cárcel Modelo de Cúcuta

Un total de 79 casos de tuberculosis se ha registrado al interior de la cárcel Modelo de Cúcuta, informó un funcionario del centro penitenciario, que pidió no ser identificado por razones de seguridad. Indicó que de los casos reportados solo seis se encuentran en aislamiento, dos en fase I, que implica mayor riesgo de contagio, y cuatro por presentar resistencia al tratamiento.

Thais del Pilar Ortega, secretaria de salud del municipio, confirmó la información, aunque su balance es de 65 personas privadas de libertad afectadas por la enfermedad las cuales, aseguró, se encuentran todas bajo tratamiento.

Explicó que la detección se hizo a partir de unas pruebas PCR ordenadas ante la presencia de pacientes con síntomas respiratorios. “El caso positivo se aisló en Unidad de Tratamiento Especial por un mes mientras su baciloscopia sale negativa”, dijo Ortega.

La secretaria de Salud enfatizó que “no hay brote”, pese a que los casos no se han concentrado en un solo lugar, sino que se han registrado en los diferentes patios del centro penitenciario.



Asimismo, señaló que semanalmente, todos los jueves, la Secretaria de Salud despliega un grupo de auxiliares de enfermería del programa de tuberculosis, para la realización de visitas epidemiológicas de campo de los casos nuevos y casos en seguimiento; también se realiza educación y sensibilización sobre la enfermedad y prácticas saludables de prevención.

“Actualmente estamos desarrollando un plan de acción con el nuevo prestador de servicios de salud, con el objetivo de fortalecer al talento humano de la institución y las actividades de grupos de apoyo para los pacientes”, sostuvo la secretaria municipal de Salud.

Esta situación se presenta justo cuando hay denuncias por sobrecupo en el centro carcelario de Cúcuta que, con una capacidad para 2.604 personas privadas de libertad (PPL), alberga actualmente 3.478, es decir, 874 más.

Fuentes del centro carcelario, indicaron que el foco del contagio no estaría en el establecimiento, sino que la incidencia provendría de las personas privadas de libertad (PPL) que han llegado trasladadas desde las estaciones de policía de la ciudad, como parte del convenio interadministrativo, suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Cúcuta para descongestionar las mismas.

Al respecto, una fuente judicial negó la existencia de detenidos con tuberculosis o afecciones respiratorias en las estaciones policiales. Los reportes médicos presentados en estos centros transitorios dan cuenta de un privado con sífilis, otro con neumonía y un tercero con cuadro de esquizofrenia.

¿Convenio en problemas?

Además de la situación de contagio por tuberculosis que se presenta en la cárcel Modelo, vuelven a ser recurrentes los inconvenientes con el convenio Inpec - Alcaldía, por supuestos incumplimientos de parte de la administración municipal.

Eduin Rincón, presidente del sindicato de trabajadores del Inpec – Cúcuta, indicó que el convenio por medio del cual se comprometían a recibir 500 PPL de las estaciones de policía “no se ha suspendido, porque ni siquiera se ha materializado”, dijo.

Explicó el representante sindical que la administración de Jorge Acevedo se comprometió a dar mil millones de pesos, a cambio de que le fueran recibidos 500 detenidos. A la fecha han sido admitidos 320 PPL, mientras que 479 siguen en dichas estaciones, solo en Cúcuta.

Del monto acordado, “la mitad corresponde a dotación de colchonetas y útiles de aseo para los PPL, y el otro 50% es para cubrir un sobre sueldo para los más de 400 funcionarios del centro, por la sobrecarga laboral de todos esos detenidos que corresponden al municipio”.

Revisión causó demora

Miguel Castellanos, secretario de gobierno de la Alcaldía de Cúcuta, indicó que no hay incumplimiento, sino que hubo una demora por la revisión del contrato que tuvo que hacer el Inpec Bucaramanga.

“El convenio quedó suscrito el 7 de junio y ya los pagos para los sobresueldos y kits de aseo están en los trámites correspondientes”, aseguró Castellanos.

Respecto a las estaciones policiales de Villa del Rosario y Los Patios, donde según Rincón hay 87 y 107 privados de libertad, respectivamente, no hay planes de recibir ninguno, por cuanto no se han establecido acuerdos con las alcaldías. “Vemos un desinterés por parte de los alcaldes del área metropolitana, al parecer no les importa, simplemente cuando se presentan novedades en las estaciones de policía es cuando recurren al centro de reclusión para ver qué soluciones vamos a dar de fondo”, dijo Rincón.

