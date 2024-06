¿No los mató el mayordomo? Nueva hipótesis del homicidio de Dr. Velásquez y su novia: involucra a Blessd

La defensa de Julián Quintero Agudelo, mayordomo del conocido productor musical Daniel Alejandro Velásquez, conocido como Dr. Velásquez, se opuso a la solicitud de prisión preventiva de su cliente.

La abogada Manuela Toro argumenta que la confesión de Quintero, en la que admitió haber asesinado a Dr. Velásquez y a su novia Sofía Riascos, fue realizada bajo los efectos del alcohol y carece de una firma, cuestionando así su validez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Julián Quintero afirmó que mató a la pareja en un ataque de ira, después de que Dr. Velásquez le ordenara sacar a su madre de la casa por tratar mal a su nueva pareja.

Sin embargo, la defensa sugirió que podrían existir otros móviles no investigados, destacando que la escena del crimen fue alterada al permitir la entrada de una persona cercana a la víctima.

Esta persona descubrió que faltaban relojes de lujo y que la caja fuerte había sido abierta. Además, faltaban armas que estaban dentro de ese dispositivo de seguridad.

La defensa plantea otra hipótesis del homicidio

La abogada de Quintero señaló que la Fiscalía desestimó a Yasitis del Carmen Acosta, niñera de los hijos de Dr. Velásquez, quien estaba en la casa durante el homicidio.

La mujer afirmó haber visto a un hombre encapuchado con una linterna.

Además, la defensa presentó testimonios que sugieren la existencia de amenazas vinculadas con negocios entre Dr. Velásquez y el reguetonero Blessd.

La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que Juliana Andrea Muñoz Valencia, exesposa de Velásquez, se refirió a una disputa entre el productor y el cantante urbano.

“Ah, las amenazas, sé que él tuvo un inconveniente con Blessd, pero no conozco los detalles. No sé porque él siempre me mantenía al margen de las cosas de la oficina. Pero el lunes el manager de Blessd me escribió y me preguntó dónde estaba viviendo” aseguró Muñoz.

Y agregó: “Eso me pareció muy curioso porque yo nunca hablé con él desde antes de romper relaciones. Nunca había comunicaciones personales y muy casual, que sea el lunes cuando pactamos vernos el día miércoles, pero nunca confirmó, canceló o se comunicó, solo me preguntó dónde estaba viviendo. Él conocía las ubicaciones de las casas de los dos”.

Carlos Alberto Valoyes Rentería, conocido como El Clooy, corroboró la existencia de problemas entre Dr. Velásquez y Blessd. Según Valoyes, Dr. Velásquez había recibido amenazas relacionadas con conflictos previos entre Blessd y otra disquera. Estos problemas, aparentemente, llegaron a involucrar a grupos delictivos.

“Yo conocí a Daniel en 2021. Yo tenía una canción pegada y me convocaron a cantar en compañía de Blessd. Por esos días tenía un inconveniente con la otra disquera que hoy es manejada por unos puertorriqueños. Él me ayudó como pudo, pero los boricuas, los puertorriqueños amenazaron a Daniel”, explicó Valoyes a la Unidad Investigativa de El Tiempo.

El Clooy hizo hincapié en que esos problemas se convirtieron en situación de violencia por parte de bandas criminales. “Con el tema de las amenazas con el anterior artista (Blessd), con Ángel Hernández, con ellos sí ha tenido problemas. Con Blessd eso llegó a temas de ‘calle’, es decir, de bandidos, es más, eso lo tuvieron que hablar con otros combos. No sé cuándo terminó ese problema”.

¿Qué dijo el reggaetonero?

La Unidad Investigativa de El Tiempo se comunicó con los representantes de Stiven Mesa Londoño (Blessd), quienes se negaron a comentar sobre las acusaciones.

Tras el fallecimiento de Dr. Velásquez, Blessd expresó su conmoción en redes sociales, lamentando la trágica noticia y recordando su relación laboral con el productor, que terminó amistosamente a principios de 2023.

“Qué noticia tan trágica la que acabo de ver. Mucho crecimiento y experiencias vividas. Independientemente de haber roto nuestros lazos laborales, esto me deja impactado. Paz en tu tumba, Doctor Velásquez. Qué situación tan fuerte”, escribió el reguetonero en sus redes sociales.

El juez encargado del caso anunciará este lunes 17 de junio si Julián Quintero será enviado a prisión preventiva. La decisión se basará en las nuevas revelaciones y la posición de la Fiscalía respecto a los supuestos móviles adicionales del crimen.