El aterrador caso de acoso del que es víctima la periodista cucuteña Pilar Velásquez

La comunicadora social, Pilar Velásquez denunció un aterrador caso de acoso del que está siendo víctima. Un presunto hombre de San Gil, identificado como Cristian Tequita, la hostiga desde hace tres años a través de sus redes sociales, sin embargo, la situación traspasó las pantallas.

Lo que parecían mensajes inofensivos por parte de un seguidor de la periodista, se convirtieron en el calvario que vive ahora. Y es que según Velásquez, Cristián Tequita le escribía de forma recurrente en instagram.

La cucuteña contó que en un momento revisó su bandeja de entrada en Instagram y vio entre 10 y 20 mensajes represados de Tequita. Sin embargo, nunca le respondió. La única ocasión fue cuando murió su papá y él le dio las condolencias, pero ella solo le agradeció.

Los mensajes se tornaron intensos

“Lo que son los últimos meses del año pasado, los mensajes empiezan a tomar un poco de intensidad y agresión volviéndose oscilantes en el sentido de que decían "yo la amo, estoy enamorado de usted, yo la necesito>> y un montón de cosas más”, reveló Velásquez.

Cuando ella notó que la situación ya no era normal, procedió a bloquearlo de sus redes sociales manifestando su incomodidad con la intensidad de los mensajes.

“Él se creó varias cuentas falsas y me siguió escribiendo. Finalizando el año se creó una cuenta también falsa por Tiktok, me mandó un poco de cartas de dibujos por ahí y yo inmediatamente lo bloqueé”.

Más alarmas

Para la periodista el tema se puso grave cuando la llaman del Hospital Regional de San Gil y le dicen que Tequita está en urgencias, desesperado y que lo único que hacía era mencionarla en sus consultas.

Resulta que el presunto acosador de Velásquez es diagnosticado como paciente psiquiatrico con una condición mental llamada erotomanía, trastorno de bipolaridad y depresión.

“La doctora me dijo que él no la dejaba en paz hasta que se contactara conmigo y me enviara un mensaje. También me dijo que eso no estaba bien y que no era ético, pero debía hacerlo”, contó.

El mensaje era otra carta con una foto de él cuando era niño.

Lo más complicado fue este año

“No solo empezó a hostigar a la gente en el Hospital de San Gil para que me escribieran sino que se vino de allá al ver que no funcionaba. Viajó de San Gil y llegó a mi lugar de trabajo. Eso quedó registrado en cámaras de seguridad”, añadió.

Ese día, Pilar Velásquez estaba en una reunión cuando la llamaron de la recepción de su trabajo. Mencionó que afortunadamente no había podido salir y que un compañero fue el que le hizo el favor de ir por ella.

Él traía un poco de cartas en sobres y bolsas pero yo no salí porque me llaman de recepción a decir que están esperando afuera y yo digo son obras de Dios o milagros de Dios porque yo no salí yo estaba en una reunión y le pedían compañero que saliera a mirar que era y que recibieron.

“Efectivamente el tipo estaba esperando que yo saliera a recibir. No sé qué pasaría al ver a mi compañero, pero igual le entregó todo lo que llevaba a él y se fue. En días posteriores siguió rondando en mi trabajo. Traía más cartas, más dibujos y una memoria USB donde hay una serie de vídeos de él hablando frente a una cámara”.

En esos videos, el presunto acosador le cuenta una supuesta historia de amor entre ellos. Cada uno de los clips de Tequita dura aproximadamente una hora.

“Él incluso dice que lo diagnosticaron como enfermo psiquiátrico y que no se va a medicar. Como en los mensajes dice que soy la mujer de la vida de él y que hará lo imposible por mí. Esa fue mi alarma para denunciar ante la Fiscalía”.

Tiempo después de ese hecho, Tequita empezó a contactar a los amigos y cercanos a la periodista a pedirles ayuda para poder contactarse con ella. Para lograr eso les envía un PDF de 30 páginas contando la supuesta historia de ellos.

La cucuteña contó que el documento él lo cambia acorde al cercano o amigo de ella.

La respuesta de la Fiscalía

Velásquez interpuso la denuncia ante la entidad el día 11 de junio del presente año. Sin embargo, después de tres meses no le han dado una respuesta certera.

“Cuando interpuse la denuncia a la semana me dijeron que ampliara los hechos, yo llevaba todas las pruebas enumeradas. Se las adjunte en un correo a la fiscal encargada del caso. Me dijeron que esperemos a que la Policía Judicial me llamara para que ellos recogieran las preguntas. Han pasado tres meses y no he recibido ningún correo, ni una llamada para el avance del proceso en la Fiscalía”.

Relató que buscó a la policía porque le remitieron cartas para que se acercara a los CAI aledaños a su casa y los cercanos al lugar de trabajo, pero solo le proporcionaron el número de teléfono.

Velásquez solicitó una orden de restricción en la entrevista que le hicieron en la Fiscalía pero le dijeron que no y que esperaran a como avanzaba el caso.

