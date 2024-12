Luces, pólvora y cocina: prevenga incendios durante estas festividades

En la época decembrina, el riesgo de incendios suele aumentar debido a diversas prácticas asociadas a las celebraciones, como el uso de pólvora, la decoración con luces, el uso de veladoras y la preparación de alimentos.

Por ello, las autoridades han emitido recomendaciones para prevenir emergencias y garantizar la seguridad de las familias durante esta temporada y, en especial, con el inicio de las Novenas de Aguinaldo.

Con respecto a la quema de la pólvora que, pese a estar prohibida su venta, manipulación, fabricación y distribución en todo el país, sigue usándose, los organismos de socorro han señalado que esta práctica representa uno de los principales factores de riesgo.

Esto, teniendo en cuenta que, adicional a las quemaduras de primer, segundo y tercer grado que puede provocar en personas y seres sintientes, el uso inadecuado de estos artefactos es una causa frecuente de incendios, tanto en zonas urbanas como rurales.

Razón por la que los organismos de socorro recuerdan que los fuegos artificiales deben ser manipulados exclusivamente por personal capacitado y, en la medida de lo posible, deben manejarse en lugares abiertos, lejos de zonas residenciales, autos o cualquier tipo de vegetación.

Además, piden mantenerse alejados de cualquier fuego artificial que no se encienda o que no funcione y no intentar volverlo a encender, especialmente, en las quemas de los tradicionales ‘Años Viejos’, cuando se arman figuras y se rellenan de pólvora para ser explotados en la medianoche del último día del año y que, por lo general, o no se queman en su totalidad o por la cantidad de elementos pirotécnicos se convierte en una amenaza de incendio.

“Los globos de mecha son silenciosos y a la vez muy peligrosos, evitemos su uso, de esta forma prevenimos incendios forestales, en edificios y viviendas”, mencionó el teniente Javier Galvis Vera, subcomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta.

