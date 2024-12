La travesía en el Páramo de Santurbán en la que un turista falleció

Daniel Alejandro Valencia, un turista de 42 años, llegó a acampar junto con un grupo de siete amigos cerca de una de las lagunas del Páramo de Santurbán, en Vetas, Santander, durante este fin de semana

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, los expedicionarios disfrutaban de los imponentes paisajes en la zona de lagunas El Tutal, a más de cuatro horas del casco urbano de Vetas.

Sin embargo, la situación cambió para el grupo, de un momento a otro, cuando Daniel Alejandro empezó a sufrir problemas de salud.

La alcaldesa de Vetas, Santander, Angélica María García Rodríguez, indicó que sobre las 8:00 a.m. de este domingo, 15 de diciembre, se dio una llamado por parte de los turistas a los bomberos del municipio solicitando una evacuación del lugar.

“A las 10:30 a.m. los bomberos lograron llegar al sitio, porque es un lugar bastante retirado. El paciente ya se había desmayado y presentaba síntomas de un edema pulmonar, aunque aún no se tiene el diagnóstico claro”, reveló la mandataria.

Enseguida se le prestaron los primeros auxilios al hombre de 42 años. Creyendo conveniente que lo mejor sería realizar una evacuación por aire para trasladarlo directa a un centro médico dado su estado de salud, organismos de socorro gestionaron la presencia de una helicóptero medicalizado con la Gobernación de Santander.

Fue así que durante varias horas se intentó hacer una extracción aérea sin que las condiciones climáticas lo permitieran.

“Las condiciones de neblina del sector no permitieron que el helicóptero ni siquiera lograra ingresar a la zona. Por lo tanto, nuevamente se retomó la evacuación por tierra”, agregó la funcionaria.

A pesar de todos los esfuerzos, el estado del turista se fue agravando hasta que sobre las 5:00 p.m. se dio el lamentable fallecimiento. Por más maniobras de reanimación que le fueron practicadas por los paramédicos presentes, no respondió.

El cuerpo fue evacuado hacia la zona más baja del municipio, logrando las autoridades dar aviso a los familiares de la víctima de lo sucedido. Daniel Alejandro era oriundo de Medellín, Antioquia.

La mandataria de Vetas precisó que ya el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encargará de establecer las causas exactas del fallecimiento del turista, así como también establecer si él presentaba comorbilidades previas.

“No se había presentado una emergencia como esta. Hay que aclararles a la población que quizás no estén en óptimas condiciones de salud, lo más recomendable es no acceder al páramo. Las condiciones de altura a veces pueden generar problemas de salud o personas que sufren de tensión alta, o diferentes condiciones de salud, no es recomendable que realicen este tipo de caminatas y mucho menos que acampen”, concluyó la alcaldesa Angélica María.

