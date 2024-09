El humor es un antídoto contra el miedo: Daniel Samper Ospina

La cultura popular en Colombia ha tenido entre sus protagonistas a un género, si así pudiera llamarse, que cada vez toma más fuerza por la tradición que le imprime. Se trata del humor político, en un campo en que ya se ha hecho escuela al más alto nivel, con programas televisivos que fueron tendencia entre la opinión pública como Zoociedad, ¡Quac!, el noticero, y el programa radial de humor La Luciérnaga, que tuvieron su esplendor en la década de los años noventa.

Daniel Samper Ospina, acérrimo crítico de la política colombiana, considera el humor político como una manera de resistir.

En su reciente paso por Cúcuta concedió una breve entrevista para La Opinión sobre el tema y contó qué tanta fuerza ha cobrado el humor político.

¿Por qué cree que esto esté sucediendo?

Bueno, no sé si haya cobrado más fuerza propiamente en los últimos años, pero sí creo que se ha vuelto cada vez más necesario porque creo que es una especie de amortiguador que pueden tener las sociedades cuando tienen gobiernos o muy polarizados o muy bruscos en o que producen mucho miedo.



¿Quiere decir que detrás de todo eso, del miedo, el humor se presenta como un bálsamo para la gente?

Al final el humor es un antídoto contra el miedo, entonces quizás por eso cada vez la gente necesita más contenidos humorísticos para poderse burlar o reír del poder que tanto miedo le produce o que tanto lo podía amedrentar, ¿por qué cree usted que el humor político incómoda tanto? Porque no hay nada que soporte menos un poderoso que saber que es risible, que saber que es un sujeto que puede inspirar risas, porque uno se ríe de las cosas que son de su nivel y al reírse de ellas las desmitifica, entonces, mientras más tirano sea el político, más miedo le tiene a la risa por eso, porque la risa lo vuelve humano.

¿Cree usted que la democracia exista sin el humor político?

No, no existe sin el humor político. Sin la crítica es imposible, además el humor político es una forma de criticar. Entonces no hay, no puede haber una democracia si no hay crítica.



¿Pastel de garbanzo o ajiaco?

Pastel de garbanzo.

¿Uribe o Petro?

Ninguno de los dos



¿Maduro o María Corina Machado?

María Corina

¿Derecha o izquierda?

Centro