Procuraduría formula pliego de cargos disciplinarios a exdirector del Área Metropolitana

La Procuraduría Regional le formuló pliego de cargos disciplinarios al ex director del Área Metropolitana, Miguel Peñaranda, por presuntas irregularidades cometidas en desarrollo del contrato de construcción de baterías sanitarias en colegios y escuelas públicas de Cúcuta suscrito con el Consorcio Edusanitaria NOS.

Los hechos materia del citado proceso disciplinario contra Peñaranda se derivaron de una denuncia pública hecha por un ciudadano el pasado 9 de febrero de 2023, mediante la cual la comunidad de la lnstitución Educativa Espíritu Santo, en el barrio Scalabrini, denunció la parálisis de las obras de construcción de baterías sanitarias que adelantaba el Área Metropolitana.

Dichas obras hacían parte del convenio suscrito entre la alcaldía y el Área Metropolitana, del cual surgió el ‘Proyecto “Construcción y reparación de Baterías sanitarias de lnstituciones Educativas del municipio de Cúcuta”, para el que se destinaron inicialmente $6.000.000.000 para intervenir 48 instituciones educativas.

Lea aquí: En Cúcuta hay una 'Niña Ceci' en alerta roja

Para cumplir con la ejecución del proyecto se celebró el contrato de obra N° 009 de 2021 con el Consorcio Edusanitarias- Álvaro Alfonso Ramírez Mora para la construcción y reparación de 20 baterías sanitarias por un valor de $6.192.811.048.

A través de auto del 2 de mayo de 2024, una vez practicadas las pruebas ordenadas, se cerró la investigación y se dispuso a correr traslado por el término de 10 días, como lo ordena la Ley, al sujeto procesal para que pudiera presentar alegatos precalificatorios.

“El señor Miguel Peñaranda, director del Área Metropolitana de Cúcuta “participó en la etapa pre-contractual y contractual del contrato de obra pública N° 009 de 2021, donde se evidenciaron deficiencias en la etapa de planeación del proceso contractual, presentándose una debilidad en los estudios previos, incumplimiento del cronograma de ejecución y del presupuesto oficial, que a la postre trajo como consecuencia ampliación exagerada del plazo, teniendo en cuenta que se había pactado realizar las obras en un plazo de 10 meses, con inicio el 10 de diciembre de 2021, plazo que se ha extendido hasta el mes de marzo de 2024 donde se hizo entrega de las últimas baterías sanitarias”, reseña un aparte del fallo.

Lea también: Cifra de homicidios en Cúcuta supera los registros de 2023

Añade que “igualmente se omitió hacer seguimiento y vigilancia en la ejecución del contrato, al punto que se presentó incumplimiento en las fechas de entrega”.

Otra situación que entró a empeorar la entrega de las baterías, a juicio del órgano de control, fueron los ajustes y variación de diseños (que hizo el Área, de lo cual) surgieron mayores cantidades de obra, actividades no previstas, se incorporaron 119 ítems no previstos por un costo directo de $2.368.362.488 a través de 4 actas de incorporación de ítems no previstos que representan un 60,28% del costo directo de las obras inicialmente contratadas, generándose 10 actas de mayores y menores cantidades de obra.

La Procuraduría considera que el Área Metropolitana no cumplió a cabalidad con las obligaciones adquiridas en el Convenio y Contrato de Obra Pública mencionados anteriormente, lo cual infiere que Peñaranda incurrió en “falta gravísima a título de culpa gravísima”.

Lea además: Quinta Oriental, un barrio de clase media en Cúcuta entre la institucionalidad y el olvido

contrato en cuestión a pesar de los múltiples inconvenientes y gracias a la gestión del AMC, fue terminado y entregado a la alcaldía de Cúcuta en perfectas condiciones. “Aquí nunca se dejó de ejecutar, ni hay obra sin terminar o elefante Blanco”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion