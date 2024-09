Tras la pérdida de su bebé, un hombre se encadena en la EPS Sanitas de Cúcuta

Eduardo Guerrero se encadenó este viernes a las instalaciones de la EPS Sanitas en Cúcuta denunciando la falta de convenios con clínicas de maternidad en la entidad. Todo empezó el pasado 9 de septiembre cuando su esposa tuvo complicaciones en su embarazo.

Ella llevaba 23 semanas de embarazo, se trataba del primer hijo que esperaba la pareja, sin embargo, sufrió una complicación que los obligó ir a la clínica de urgencias de Sanitas. Ese día llegaron a las 8 de la noche, tenía que someterse a una cesaría de emergencia, pero se la realizaron a las 3:00 a.m.

“Nuestro primer bebé falleció. A ella la trasladan a UCI en donde la tienen hasta el viernes, 13 de septiembre. De allí la trasladan a hospitalización en el quinto piso del Hospital Erasmo Meoz, la salud de mi esposa empezó a decaer con diferentes alteraciones”, manifestó Guerrero.

Aunque Guerrero no se queja de la atención que les dieron en el hospital, había motivos preocupantes como la situación actual que este presenta y la falta de medicamentos que necesitaban para su esposa.

“El hospital hace lo que puede con el personal y con lo que tiene a la mano, sí, pero uno no paga como contributivo, pagamos un plan premium y la EPS no lo está tomando en cuenta. Todas las mujeres que están por la parte de maternidad las están enviando al hospital. Se le hizo se le hizo la solicitud a la EPS para que la remitiera a una de las clínicas prestadoras de servicio, sin embargo, ahorita no hay convenio con ninguna clínica que tenga maternidad, entonces todo el mundo va a parar al Erasmo”, reveló.

Luego de eso, la esposa de Guerrero volvió a pasar para la UCI y fue hasta este viernes 27 de septiembre que le dieron salida a hospitalización, sin embargo, mencionó que aún seguirán en la lucha con su EPS.

“La queja está ante la Supersalud con radicado y también en el Juzgado Primero con la historia clínica del Erasmo. De urgencias en Sanitas no me quisieron entregar la historia clínica diciendo que era un documento privado y que debía llevar una autorización notariada de mi señora para hacer la entrega”.