Canal Bogotá: Trampa mortal sin señalización ni protección adecuada

Desde hace varios años, los habitantes de Cúcuta que residen a lo largo de los 15 kilómetros del Canal Bogotá han venido solicitando a las administraciones de turno que este lugar cuente con señales de tránsito preventivas, informativas, reglamentarias y transitorias como lo exige la ley y, además, que sean instaladas barandas de protección, para disminuir la alta accidentalidad vial que se registra en esta zona.

Lea también: Lanzan campaña en Cúcuta para reducir lesiones por pólvora durante las festividades decembrinas

La Opinión hizo un recorrido por varios puntos del Canal y pudo evidenciar que, aunque algunos puntos cuentan con señales de tránsito reglamentarias como ‘Pare’, ‘prohibido girar a la izquierda o derecha’, ‘prohibido parquear’ o el indicativo de las velocidades permitidas, dicha señalización no se cumple y no están situadas en todos los puntos neurálgicos, lo que ocasiona que la vía sobre este importante drenaje natural se convierta en un peligro no solo para conductores sino también para los peatones.

“Ese Canal Bogotá es blanco de accidentes casi que a diario porque no hay señalización suficiente y aparte necesitamos que coloquen barandas que eviten que los carros o motos se caigan ahí como ya ha pasado en otras oportunidades”, dijo Álvaro Contreras, líder de la comuna 1.

Residentes de los barrios Cundinamarca, San Miguel y El Callejón manifiestan que, además de que no hay suficiente señalización, las pocas barandas que hay no son de protección sino de advertencia.

Lea además: ¿Qué es La Ruta Buscadora y por qué viene a Norte de Santander?

“Necesitamos cercar todo pero con barandas fuertes y resistentes y de ambos lados, no solo de uno, además que uno como peatón corre el riesgo de deslizarse y caerse al Canal, porque los carros y motos pasan demasiado cerca y van a velocidades altas, otro factor de accidentes”, agregó Sandra Roa, habitante de la comuna 1.

En el recorrido hecho por este medio se evidenció que en zonas que conectan con el Canal Bogotá como Ceiba II, Colpet, Guaimaral, la Zona Industrial y las avenidas séptima y octava, hay varios tramos viales que no tienen ninguna señalización y en donde están permitidos hasta cuatro cruces en ambos sentidos de la vía, generando congestión vehicular y con ello, más accidentes de tránsito.

“Ahí hace falta un semáforo porque eso es un caos, no hay día que no haya un accidente, así sea un choque simple, algo pasa, además de las colas que se generan, contaminación auditiva de todos los carros queriendo pasar, eso es un desorden sobre todo en horas pico y solo hay señalización de este lado con el ‘Pare’ y que hay que dar paso peatonal, pero en los otros tres puntos no hay nada”, dijo una vecina del sector de la Zona Industrial sobre el cruce que viene del barrio Ceiba II.

Entérese: Mininterior niega que Gobierno esté buscando tramitar una Constituyente