Padre denuncia a la madre de su hijo por custodia arbitraria y desaparición del menor en Cúcuta

En Cúcuta, un padre desesperado ha denunciado a la madre de su hijo de 7 años por custodia arbitraria, tras enterarse que la mujer, proveniente de Brasil y originaria de Venezuela, se llevó al niño sin previo aviso ni acuerdo. Tal acción violó los compromisos establecidos por un juez de familia, quien había otorgado la custodia al padre, desde que su hijo tenía tres años.

Jefferson Arismendi Carrillo, el padre del menor, relató a La Opinión cómo su vida dio un giro radical hace casi dos años.

Según cuenta, en 2022, la madre de su hijo decidió irse a Brasil con su nueva pareja e hija, sin consultar ni avisarle previamente.

Fue a través de la madre de ella que le entregaron al niño, dejándolo al cuidado de Jefferson, quien aceptó la responsabilidad sin dudarlo.

"Nunca tuvo el valor de hablar conmigo. Me envió al niño con su mamá y me hice cargo de él", relató el padre.

Pasado un año, la madre regresó con la intención de llevarse al niño, lo que llevó a Jefferson a buscar ayuda legal. Después de un proceso judicial, el juez otorgó la custodia del menor al padre, estableciendo que la madre tendría visitas durante las vacaciones. Sin embargo, la situación no fue sencilla.

La madre intentó en varias ocasiones llevarse al niño sin el consentimiento de Jefferson, lo que causó varios enfrentamientos legales.

El pasado lunes 11 de noviembre, la madre llegó sorpresivamente a Cúcuta para pasar tiempo con su hijo, pero la alarma se encendió cuando el niño no fue llevado a sus prácticas de patín profesional.

“Me notificaron que el niño ya no iría a competir en un campeonato en Medellín para el que se venía preparando muy bien, porque mi hijo ama ese deporte y ahí empiezo a contactar a la madre, para decirle que el niño no podía faltar a esas clases y me puso de excusa que estaba enfermo y se negaba a permitir verlo”, narró el hombre.

Ante la preocupación por el bienestar de su hijo, Jefferson acudió a la Fiscalía y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes realizaron una visita a la residencia donde se suponía debía estar el niño. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor: el menor no estaba en la casa y la madre había desaparecido sin dejar rastro ni contacto.

Ante esto, Jefferson formalizó la denuncia por abuso arbitrario de la custodia, y la Fiscalía emitió una alerta temprana para localizar a la madre y al menor.

Según Jefferson, este no es el primer intento de la madre por llevarse al niño sin su autorización, lo que ha generado una creciente preocupación por la seguridad y el bienestar del niño.

"El mayor afectado aquí es mi hijo. Yo no quiero que él sufra más, ni que se vea envuelto en este conflicto. No quiero que lo saque del país y me lo arrebate. Lo único que pido es que ella se presente y resolvamos esta situación de manera legal, para que mi hijo pueda estar bien y tenga estabilidad", expresó Jefferson preocupado, pidiendo que se tomen las medidas necesarias para proteger a su hijo.

