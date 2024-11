Jorge Luis Pinto, de cara a un duelo especial contra el Cúcuta Deportivo

“Desgraciadamente se da en un partido que no me hubiera gustado que fuera, pero… así es el fútbol, estamos sujetos a estos cruces. Me gustan esta clase de partidos, he tenidos varios con Costa Rica, con Honduras… en fin muchos partidos lindos que los hemos manejado y felizmente les he sacado provecho”, aseguró el mundialista.

‘Es un partido de vida o muerte’

Unión y Cúcuta, por tradición, son dos equipos de primera y con una estrella bordada en ambos escudos. El duelo podría dictar sentencia y condena a continuar en el foso de la B.

Recuerde: Así quedaron conformados los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay ll 2024

“Es un típico partido de vida o muerte, donde la táctica tiene validez, la actitud tiene validez. No podemos descuidarnos un instante. Así como nosotros, Cúcuta también puede ganar. Queremos asegurar la clasificación, es duro, bravo, de historia. Vamos a competir con respeto a los adversarios, al fútbol, al espectáculo”, reseñó el timonel con vasta experiencia.

En el otro banquillo estará Bernardo Redín, un técnico que levantó al Cúcuta tras un arranque negativo. Pinto lo conoce y respeta. Durante este semestre se cruzaron hace un par de semanas con triunfo para Unión (1-0) en Santa Marta.

“Cúcuta está bien. Tiene talentos, improvisación, hombres rápidos en punta, que son complicados en cada instante”, comentó Pinto.