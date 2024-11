Neymar Uribe, el cucuteño que debutó con la mejor cantera de Colombia

Desde ese juego fue titular en los tres siguientes ante Deportivo Pereira, Junior y Deportes Tolima.

“En lo personal me he sentido bien, contento por la oportunidad y cada partido me lo juego como una final, sudando la camiseta al máximo, es un equipo que me ha dado y le tengo mucho amor, pero al mismo tiempo frustrado porque no se han dado los resultados para el equipo”, dijo el rojinegro, que es cristiano y fiel amante de la disciplina.

A falta de dos fechas, Envigado se encuentra en puestos de descenso.

“Desde el día uno que estoy acá he tenido sensaciones muy bonitas. Nunca me di por vencido en mi sueño de ser jugador, no me conformo con lo que he logrado. Por Envigado han pasado algunos de los mejores jugadores de Colombia, figuras en el exterior, Dios me trajo acá. Se siente bonito entrar al camerino y ver los afiches de todas esas estrellas”, confesó el diestro.

En las convocatorias ha compartido habitación con el referente del plantel, Dorlan Pabón.

“Con Dorlan tengo una historia porque él jugando con Nacional, en una pretemporada, se cruzó conmigo por un golpe que le propiné sin intención y discutimos. Cuando llegó a Envigado me reconoció y me ha acobijado. Es un referente, motiva mucho a los juveniles, da muchos consejos. Tiene una carrera muy exitosa”, contó el aguerrido futbolista.

¿Y el Cúcuta Deportivo?

Parece irónico, pero en el Cúcuta Deportivo son más los jugadores que debutan provenientes de otras regiones del país, que mismos talentos locales.

Desde el regreso del equipo en 2022, en el fronterizo debutaron los nortesantandereanos Styven Monsalve (2022); Sergio Avellaneda, Kevin Álvarez, Cristian Díaz, Jaime Peralta y Germán Triana (2023), y Andriu Leal (2024).

De Antioquia se estrenaron Jefry Zapata, Bayron Suaza, Cristian Mateo Díaz, Jhonatan González, Jhonatan Tapias, Juan Manuel Ruiz, Felipe Ospina y Eris Viera; de Santander Alejandro Velázquez, de Chocó Cristian Córdoba, de Valle Juan Victoria, de Cundinamarca Juan Pablo Ramírez, de Bolívar Walter Gómez, de Caquetá Oswaldo Valencia y de La Guajira Freddy Bermúdez.

“En un principio no tuve ese llamado, pero ya jugando Supercopa con Envigado, el Cúcuta me invita pero ya había dado mi palabra a esta familia (Envigado). Tengo muy claro que en algún momento tengo que ir al Cúcuta, a jugar por mi ciudad y mi gente. Soy un hincha más, el día que vista la camiseta voy a correr y sudar lo que cuesta. No merece estar en la B”, aseguró el joven que anhela un pronto llamado a la Selección Colombia.

