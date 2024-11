Así quedaron conformados los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay ll 2024

Después de concluir la fecha 19 de la fase de todos contra todos en la Liga BetPlay-2, el esperado sorteo de los cuadrangulares finales definió los enfrentamientos de los equipos que lucharán por el título. La expectativa se mantiene alta, y el formato de cuadrangulares promete emociones intensas, con grandes enfrentamientos y rivalidades que agregarán un toque especial a la recta final del campeonato.

Con el sistema del punto invisible otorgado a los dos mejores equipos de la fase regular, Santa Fe y América lideran cada uno de los grupos en su búsqueda del título.

Lea: Nairo Quintana y Movistar Team extienden su vínculo

El grupo A quedó conformado por Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto. Este grupo reúne a dos de los equipos más laureados del país y a un Deportivo Pasto que siempre ha sabido destacar en estas instancias decisivas. La rivalidad entre Santa Fe y Millonarios será uno de los platos fuertes, ya que ambos equipos bogotanos se verán las caras en el clásico capitalino, añadiendo emoción a la serie. Además, el Atlético Nacional llega con hambre de demostrar su poderío y buscará arrebatarle la cima a Santa Fe, en una lucha que promete tensión y espectáculo.

Por otro lado, en el grupo B se agrupan América, Deportes Tolima, Junior y Once Caldas. América de Cali, con su punto invisible, se posiciona como el favorito de este grupo, aunque no tendrá una tarea fácil. El Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla llegan con fuerza y plantillas competitivas que darán batalla en cada partido. Por su parte, el Once Caldas, un equipo que ha sabido dar la sorpresa en el pasado, buscará su oportunidad de volver a brillar en estas instancias cruciales.

La acción comenzará la semana del 18 de noviembre, cuando se juegue la primera fecha de los cuadrangulares. Esta fase se extenderá a lo largo de varias jornadas, en las cuales cada partido será vital para las aspiraciones de los equipos. Los duelos iniciales darán el tono de la competencia y marcarán quiénes son los favoritos para avanzar a la gran final. Santa Fe y América deberán aprovechar la ventaja de su punto invisible, mientras que el resto de los equipos estarán obligados a vencer en sus enfrentamientos directos para asegurarse un puesto en la final.