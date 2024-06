Jorge Luis Pinto confirmó que no existen acercamientos con el Cúcuta Deportivo

En las últimas horas, las redes sociales y diversos medios de comunicación han estado llenos de rumores sobre un posible acercamiento entre el experimentado director técnico Jorge Luis Pinto y el Cúcuta Deportivo. Sin embargo, Pinto no ha tardado en desmentir estas especulaciones de manera categórica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Pinto expresó su sorpresa y descontento frente a estas afirmaciones, afirmando que no hay ninguna conversación o negociación en curso con las directivas del club rojinegro. “Sorprendido por rumores de las últimas horas me siento en la obligación de aclarar que no existe ningún tipo de acercamiento con directivas del Cúcuta Deportivo. Estamos en orillas completamente distintas frente a la manera como se debe gestionar un proyecto deportivo serio”, escribió el entrenador.