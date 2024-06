Ahora se viene lo bueno dijo James Rodríguez sobre la Copa América

La serie de amistosos y la preparación hacia la Copa América terminó para Colombia, dos victorias (5-1) a Estados Unidos, (3-0) a Bolivia, ocho goles en los dos juegos y uno en contra, además continúa con una racha de 20 partidos desde que tomó las riendas del equipo en septiembre de 2022.

De ellos 12 amistosos y 8 por las actuales eliminatorias suramericanas del Mundial de 2026.

Ese es el balance que le dejó al técnico Néstor Lorenzo a cuanto a números se refiere.

En lo que concierne al equipo, el estratega argentino ha consolidado un equipo diametralmente homogéneo con jugadores que han venido jugando con bastante regularidad en sus clubes.

Eso le ha permitido a Lorenzo tener un equipo parejo en todas sus líneas con futbolistas que traen un buen momento como el caso de Luis Díaz, el jugador referente de la selección, sumado a la experiencia de James Rodríguez, el arquero Camilo Vargas, Maheus Uribe, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Davinson Sánchez, Yerry Minal, Rafael Santos Borré y Santiago Arias.

Le puede interesar: Listos para la Copa América: Colombia goleó 3-0 a Bolivia

A ellos hay que sumarle la inyección de la nueva sangre cafetera como, Jhon Arias, Richard Ríos, Yaser Asprilla, Jhon Jader Durán, Jhon Lucumí, Luis Sinisterra, Carlos Cuesta y Kevin Castaño, entre otros.

Lorenzo considera que estos dos amistosos han sido importantes para ver cómo llega la selección para la Copa América que se inaugura el jueves 20 de junio, pero la tricolor hará su debut el día 24 frente a Paraguay.

Ya no queda más sino meterse de lleno en la Copa, la cual ha manifestado dará la batalla para ganarla.

Colombia por lo hecho hasta ahora en la era Néstor Lorenzo es un serio aspirante al título que ostenta Argentina, vigente campeón, pero también están a la vista Brasil, Uruguay y la misma selección gaucha que intentará retener el cetro.

Técnico molesto

Tras el amistoso contra Bolivia el técnico de Colombia se mostró disgustado por el juego fuerte de los del altiplano que pudo haberle ocasionado una lesión a su estrella Luis Díaz, pero por lo demás está tranquilo porque la tricolor está lista para afrontar la Copa América con la mejor de las actitudes.

“La gente viene a ver a Luis Díaz, yo tengo que jugar con Luis Díaz. Si lo tengo que sacar porque el árbitro no sabe protegerlo… No digo que pegaron demasiado, pero había jugadas donde había que llamarles la atención y que pasaban a medio centímetro de un golpe fuerte”, comentó el entrenador.

“Me fastidié, me dio mucha lástima que un espectáculo deportivo se empañe así. Tuvieron mucho que ver los árbitros. Desde el primer tiempo les estábamos diciendo que había jugadas donde estaban llegando tarde y nos iban a golpear. Que si no sacaban una amarilla y que le digan al central… La respuesta me dio más bronca porque me dicen, ‘no tenemos intercomunicador’, y yo no puedo creer que, a esta altura de la vida, de la competencia, una terna arbitral que viene a dirigir a Colombia no traiga intercomunicador”, señaló.

Le puede Interesar: Atlético Bucaramanga campeón: consiguió su primera estrella en 75 años de historia

James motivado

De otro lado los jugadores se mostraron satisfechos por el trabajo y el rendimiento en estos partidos y esperan con ansias empezar la Copa América, así lo estimó James Rodríguez que dijo “ahora se viene lo bueno” refiriéndose al torneo más antiguo de selecciones en el mundo.

James que llegó a la cifra de 100 partidos con la selección siendo el séptimo jugador en el alcanzar esa marca declaró que "muy feliz por los 100 partidos, es una cifra súper importante.

Agradecerle a los que hicieron parte siempre, a mis compañeros y empieza lo bueno ahora, como yo digo, es fuego. Hay que estar bien, nos hemos preparado, tenemos tiempo para ponernos aún mejor y hay que estar mentalmente bien".

Y con relación a la participación en la Copa y las expectativas de lograr el título, el nacido en Cúcuta fue mesurado en su apreciación, sin ocultar el deseo de querer ganarla como todos.

"Vamos paso a paso, hacer una buena presentación de la Copa América e ir por el título. Soñamos con eso y para conseguirlo hay que hacer las cosas bien", finalizó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion