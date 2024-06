Atlético Nacional confirma el regreso del arquero David Ospina

El arquero David Ospina, que hace parte de la nómina con la que la selección colombiana disputará la Copa América de Estados Unidos, regresará al Atlético Nacional, el equipo del que se fue hace 16 años al Niza francés.



Ospina, de 35 años de edad, se unirá a Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata y William Tesillo, que llegarán para reforzar al equipo verdolaga de Medellín para el segundo semestre, informó este sábado el equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto.



El portero ha jugado en las ligas de Italia, Inglaterra, Francia y recientemente en Arabia, en donde estuvo con el Al Nassr, junto a Cristiano Ronaldo.

Conozca: ¿Quién es Rafael Dudamel, el técnico que le dio la primera estrella al Atlético Bucaramanga?



El regreso de Ospina al Atlético Nacional es hasta el momento la contratación más importante de los equipos colombianos. En ese sentido Millonarios gestiona desde hace varias semanas la contratación de Radamel Falcao García.



El Rey de Copas, como se le conoce al Atlético Nacional, confirmó a Ospina en un video en el que aparece René Higuita, otro ídolo del equipo y de Colombia.



En el metraje se escucha la voz de Lucía Ramírez, la mamá de Ospina que dijo: "Hola hijo, con mucha emoción hoy me entero que deseas regresar a casa. Han sido 17 años desde que te fuiste y no ha pasado ni un solo día en el que no esperara que este momento pudiera llegar".



Además recordó los éxitos de Ospina en los equipos que ha jugado y enfatizó en que se fue muy joven pero que está feliz con su regreso.



"Para mí es un sueño volver a tenerte en casa, verte con más frecuencia y disfrutar de mis nietos", dice Ramírez quien remata diciendo: "Sabía en mi corazón que este día llegaría porque siempre el buen hijo vuelve a casa".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion