¿Y la paz total? Disidencias rechazaron mesa de negociación

El Gobierno del presidente Gustavo Petro insistirá en negociar la paz con la facción de las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc que se mantiene en la mesa de conversación. Sin embargo, el ala guerrerista de ese grupo ilegal afirmó que los hombres que buscan la paz no representan ni el 5% de los disidentes del EMC.

“Señor Gustavo Petro, le mienten a usted y al mundo. Las personas que están dialogando a nombre de las FARC-EP no nos representan, se lo dijimos a su delegación. Ellos no son ni el 5% de las Farc. En conclusión: no existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central”, señalaron los guerrilleros en un comunicado.

El pronunciamiento de los subversivos ocurrió justo después de que el Gobierno anunció la continuidad del quinto ciclo de conversaciones con la facción de las disidencias que se mantiene en la mesa.

Los disidentes que obedecen a “Iván Mordisco” se apartaron de la mesa desde el pasado 17 de marzo cuando el Gobierno decretó la suspensión del cese al fuego con el EMC en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño tras el asesinato de una lideresa indígena. En esa zona, el presidente ordenó una “ofensiva total” contra el grupo disidente.

El cabecilla “Andrey Avendaño”, por su parte, es la representación de los subversivos que continúan en el diálogo: operan en Norte de Santander y representa a unos 2.500 guerrilleros.