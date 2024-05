Urgente: Esta es la ponencia del Consejo Nacional Electoral para formular cargos por financiación irregular a la campaña Petro

Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada ya radicaron la ponencia con la cual piden a la sala plena del Consejo Nacional Electoral formular cargos en contra del exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa, por las presuntas irregularidades en la contienda de 2022.

El documento tiene más de 100 páginas y los magistrados recolectaron información que permitirá demostrar que a la campaña presidencial entraron dineros que no fueron reportados ante el mismo Consejo Nacional Electoral, como lo ordena la ley colombiana.

Según los dos magistrados que han avanzado con las investigaciones, la campaña Petro Presidente habría violado los topes electorales también toda vez que no se habrían reportado en las cuentas financieras correspondientes y necesarias.

La ponencia de los dos magistrados deberá ser debatida por los nueve integrantes de este órgano de control y será la sala plena la que resuelva si se deben formular cargos en contra de Ricardo Roa Barragán por presunta financiación irregular a la campaña presidencial.

La diligencia en el Consejo Nacional Electoral se inició luego de que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, asegurara ante la Fiscalía General de la Nación que dos reconocidos exnarcotraficantes financiaron de forma irregular la contienda política.

De igual forma, también se investigan los polémicos audios del hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, quien en medio de una conversación con la entonces jefa de Gabinete y hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, aseguró que buscó hasta $15 mil millones para la campaña en el Atlántico.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral también investiga la financiación irregular que habría hecho el sindicato de maestros, Fecode, además de los aportes realizados por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el sindicato de Ecopetrol.

Sin problema a renunciar

Luego de conocerse que el principal financiador del partido Colombia Humana, del presidente Gustavo Petro, ha tenido estrecha relación con el exgerente de la campaña presidencial y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el jefe de la petrolera estatal afirmó que si su nombre es perjudicial para la compañía, no dudaría en apartarse del cargo.

En medio de una diligencia por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, Ricardo Roa sostuvo que aún no ha sido notificado por parte de los entes de control sobre investigaciones en su contra.

“Les quiero decir que no puedo responder a los medios sobre investigaciones que los órganos de control a mí no me han hecho. Con esto he hecho un compromiso transparente, con la Junta Directiva. La persona que les habla tiene claro que si la persona que les habla se viera impactada y su buen nombre y el de la compañía, voy a hacerme al lado”, afirmó el presidente de la petrolera estatal.

Sus declaraciones se dieron en medio de las diligencias que avanzan en contra de la campaña presidencial Petro Presidente 2022, a la cual, según el hijo del mismo presidente, Nicolás Petro Burgos, entraron dineros por parte de dos exnarcotraficantes los cuales no se reportaron ante el Consejo Nacional Electoral como ordena la ley.

