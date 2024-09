Sin rechazar dictadura de Maduro, Petro culpa a sanciones económicas de Estados Unidos por la crisis política en Venezuela

“El proceso previo a los comicios fue erróneo. porque se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad. No hubo libertad para la oposición, porque su principal candidata no participó (María Corina Machado), y es un problema hoy, ¿porque con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición?; y para el lado del gobierno también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar”.

Con estas palabras, pronunciadas durante una entrevista con la cadena noticiosa CNN, el presidente Gustavo Petro mostró su inconformidad con las pasadas elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro salió reelecto para su tercer mandato presidencial.

Sin embargo, Petro no quiso rechazar los desmanes cometidos por el régimen oficialista, el supuesto fraude electoral y la persecución estatal a los opositores, que incluso obligó al exilio en España del excandidato Edmundo González.

En vez de eso, dio a entender que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al gobierno venezolano son la causa de la inestabilidad política.

Explicó que para aclarar el futuro de Venezuela también es importante la participación de la Casa Blanca, para lo cual habrá qué esperar quién gana las elecciones, entre el republicano Donald Trump o la demócrata Kamala Harris.

Hay que recordar que las sanciones económicas de EE.UU. comenzaron durante la presidencia de Hugo Chávez Frías, motivadas por la violación de derechos humanos contra los opositores y ciudadanos críticos, así como por la relación de funcionarios de ese gobierno con grupos terroristas y narcotraficantes, como las Farc.

El primer mandatario expresó sus opiniones durante la visita a Nueva York, para participar en la Asamblea General de la ONU.

“Estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho, tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno; y un gobierno que no dejó ver las actas (de la votación presidencial) y que no puede legitimar las elecciones, pero que está en el gobierno. Dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas”, prosiguió.

“Todo lo que se había hablado en México, Barbados y en la misma Colombia, para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, no ocurrió”, se quejó el Jefe de Estado, reconociendo que los esfuerzos diplomáticos no sirvieron de nada.

Recalcó que los gobiernos de México, Brasil y Colombia están trabajando en la construcción de una posición común frente a si deben o no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro, para lo cual habrá reuniones en Nueva York y Ciudad de México.

A juicio de Petro, lo que hay en Venezuela es “un problema sin salida”, que requiere “una solución política”.

