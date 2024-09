Si no hay actas, no hay reconocimiento: Petro sobre las elecciones en Venezuela

En medio de su agenda de trabajo realizada en Nueva York por la Asamblea de la ONU, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que podría pasar en Venezuela y el futuro de Maduro en el poder.

“Con el presidente Lula ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento”, dijo el mandatario colombiano a una entrevista concedida al canal CNN.

Petro señaló que desde el inicio de las elecciones en Venezuela, se cometieron errores en ese país, porque “se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad”.

Agregó que a pesar de las alertas que se enviaron desde otros países acerca de los riesgos de las elecciones, no se escucharon y se realizaron sin libertad.

“Un país bajo sanción económica no es libre para votar y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió”, dijo.

Sobre lo que se viene acerca de la situación política de Venezuela, Petro señaló a CNN que “Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno y un gobierno que no dejó ver las actas como usted bien dice que no pueden legitimar las elecciones”.

Esta es la primera vez que el presidente se refiere a la situación en Venezuela de una forma tan firme, ya que en varias ocasiones la ha defendido, no ha rechazado el fraude que otros países lo han hecho e incluso ha pedido el dialogo para el país vecino.

Una de las más recientes declaraciones del tema se dio en su intervención en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Petro intercedió para quitar el bloqueo a Cuba o Venezuela, porque son “países rebeldes que no encajan” en el dominio de la “oligarquía global”.

