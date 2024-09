El pueblo de Dios no era el pueblo de Israel: Petro habla en Naciones Unidas

Durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes en Nueva York, el presidente Gustavo Petro la emprendió contra el organismo y reclamó que es el “poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto”.

El jefe de Estado, quien fue el séptimo en intervenir durante la sesión, arrancó su intervención leyendo un extracto de una carta de su hija, Antonella Petro, en la que destaca que “Colombia es el corazón del mundo”, y, por tanto, debe ser ejemplo de unidad, paz total y preservación de la naturaleza. Acto seguido, Petro reclamó que la capacidad de comunicación en el recinto de Naciones Unidas “depende de la cantidad de dólares” que tenga el jefe de Estado en su presupuesto, “en la cantidad que tenga de aviones de guerra y, en el fondo, en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad”.

Por ello, reclamó que quienes tienen “el poder de sostener la vida en el planeta” no reciben mucha atención, al tiempo que lanzó críticas por la guerra en Medio Oriente: “Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos la mayoría de presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad. No nos escuchan”.

Al insistir una vez más en cambiar deuda por acción climática, el mandatario alegó que “las minorías poderosas” no los escuchan, tampoco cuando se pide dejar la guerra para concentrarse en la “transformación rápida de la economía para salvar la vida y la especie humana”.

Por ello, manifestó que “es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y congrega a la mayoría de sus representantes y delegados. No se escucha la voz de las naciones y pedimos unir el esfuerzo humano en pos de la existencia”.

En ese sentido, al elevar un llamado de alerta por el cambio climático, Petro sostuvo que se han quemado 11 millones de hectáreas en la selva amazónica en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática.

“Los científicos dijeron que si se quemaba la selva del Amazonas llegábamos al punto de no retorno climático, donde las decisiones humanas para detener el colapso ya serán inocuas. Pues bien, la selva Amazónica ya se está quemando. Las campanas ya doblan por todo el planeta. Ha comenzado el fin”, aseguró.

Frente a la guerra en Medio Oriente, el primer mandatario indicó que hace un año pidió una conferencia de paz por Palestina en ese mismo escenario “sin que hubiera estallado aún la primera bomba”. No obstante, advirtió que hoy hay “20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas, y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos”.

Tal como lo ha hecho a nivel local, Petro sostuvo que esos crímenes se gestan “con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales, que reordenan el mundo sin democracia, sin libertad”.

Al señalar que el proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida y hay “supremasistas que creen estúpidamente que los arios son la raza superior”, el mandatario alertó que el control de la humanidad “está en construcción” sobre la base de la barbarie y su demostración es Gaza y el Líbano.

“Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel. No es el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda y los niños de Gaza son humanidad. Están matando al pueblo elegido de Dios: los niños de la humanidad”, dijo.

De acuerdo con Petro, solo hay una razón para ese Armagedón del mundo contemporáneo: “en la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización hay una lógica: se llama desigualdad social”.