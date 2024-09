El ‘error’ que puso en riesgo el presupuesto de la Registraduría y de las elecciones 2026

Según el jefe de la cartera política, la plata de las elecciones siempre queda en el Ministerio de Hacienda y lo que sucede es que se deja en una bolsa, pero se va entregando a la Registraduría por partidas, de acuerdo con las necesidades de la entidad.

“(…) Lo que ha hecho el Gobierno ahora es que no se quede dependiendo del Ministerio de Hacienda para garantizar esa autonomía de la Registraduría. Es decir, en el proyecto original del Gobierno en el presupuesto se le asignaban a la Registraduría $3.2 billones y así se mantiene”, manifestó.

Lo dicho por Cristo también lo ratificó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante la plenaria del Senado, en donde terminó hundiéndose el proyecto del presupuesto, pero salvándose la plata de la Registraduría para el próximo año.

“La Registraduría Nacional tiene los recursos para desarrollar la jornada preelectoral del año 2025. Siempre los ha tenido. Nadie se los ha retirado”, sentenció Bonilla.

En su intervención agregó que, “El mecanismo expedito que siempre ha existido, es que como la Registraduría tiene en el periodo preelectoral situaciones que no son necesariamente permanentes, sino transitorias, eso se ha resuelto teniendo los recursos en la bolsa del Ministerio de Hacienda y se entregan sobre solicitud. Esa es la distribución presupuestal y así ha sido en el pasado”.

Pese a la explicación de los representantes del Gobierno, la senadora Angélica Lozano puso en duda que en realidad haya sido una equivocación a la hora de proyectar la ponencia, pues aseguró que el director de Presupuesto Público Nacional, le reconoció que no se trataba de un error. ‘“Puede ser polémico”, me dijo”, aseguró la congresista, no sin antes insistir en el grave riesgo que esta situación representaba para la democracia colombiana.

Al final de la tarde y cuando la tormenta, al parecer, finalmente cesó, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, confirmó que como no se aprobó el proyecto del Gobierno, este quedaba como se propuso inicialmente, en $511 billones. “Rigen los recursos completos para la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral sin recorte alguno”, señaló.

