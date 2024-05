Señalan a Mineducación de violar autonomía universitaria en la Universidad Nacional

La orden del Ministerio de Educación al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional para que designe un rector en calidad de encargado tomó por sorpresa a más de uno.

La resolución firmada por el ministro ad hoc, Juan David Correa, que ordenó convocar una sesión extraordinaria con ese fin y para remplazar a la representante de los estudiantes, da un plazo de 24 horas para hacerlo y advirtió que estas órdenes se dan “bajo apremio de multas sucesivas hasta de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Ante esto, varios profesores de la Nacional han expresado su descontento por esta resolución, a la que señalaron de violar la autonomía universitaria y de ser una intervención directa del Gobierno Nacional.

Consulte: La JEP reconoce a Germán Vargas Lleras como víctima del conflicto armado

El profesor e investigador de esa institución, Moisés Wasserman, expresó que “esto es el fin de la autonomía universitaria” y agregó: “¿Qué dicen los colegas juristas?”.

Así mismo, el profesor Diego Torres, representante ante el CSU por los docentes, advirtió que “hoy comienza la toma de la Universidad Nacional y la muerte a la autonomía universitaria”. “Todo por la ambigüedad sostenida de la ministra Aurora Vergara”, añadió.

Por otro lado, la exsecretaria de Educación de Bogotá y profesora de esa universidad, Edna Bonilla, opinó que “la intervención del ministro ad hoc es una clara violación a la autonomía universitaria”.

En este sentido, el profesor titular jubilado, Óscar Mesa, advirtió que “si hay intervención del gobierno para poner un rector y violar la autonomía universitaria, me declaro en desobediencia civil y no dicto clases”. “Invito a que me acompañen”, aseguró.

Le puede interesar: Lo asesinaron cuando llegaba a su casa en el barrio Alfonso Gómez de Cúcuta

A ese llamado se sumó la también docente e investigadora del Área de Química de Macromicetos, Carolina Chegwin, quien se declaró “en desobediencia civil y no dicto clases si insisten en imponer el rector que el presidente escoja” y añadió que “la UNAL no es un fortín político”.

La resolución del Ministerio también sostiene que cuando haya una nueva persona en la representación estudiantil, el CSU determine “si procede o no mantener el encargo en la rectoría por mayor tiempo” luego de que valore la conducta en la que José Ismael Peña se posesionó como rector de la Universidad Nacional en una Notaría de Bogotá.

Este 15 de mayo el presidente Gustavo Petro firmó un decreto en el que nombró al ministro de Cultura, Juan David Correa, como ministro de Educación ad hoc para lo que concierne a las decisiones sobre esta institución universitaria, luego de que Aurora Vergara se declarara impedida.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion