La JEP reconoce a Germán Vargas Lleras como víctima del conflicto armado

En el marco de la investigación por crímenes no amnistiables cometidos por las Farc, la Jurisdicción Especial para a Paz (JEP) acreditó como víctima al exvicepresidente Germán Vargas Lleras por dos atentados en su contra.

La decisión se enmarca en una investigación sobre crímenes no amnistiables perpetrados por las Farc.

La JEP fundamenta esta acreditación en los atentados que sufrió Vargas Lleras el 13 de diciembre de 2002 y el 10 de octubre de 2005. El primer ataque ocurrió cuando Vargas Lleras recibió un libro bomba que estalló, causándole graves heridas.

No busco cobrar un peso

El exvicepresidente Vargas Lleras, líder natural del partido Cambio Radical, celebró que la JEP, lo reconozca como víctima del conflicto armado: “Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando en cobrar ni un peso en materia de indemnización, lo único que me interesa es conocer la verdad de lo ocurrido”, dijo el dirigente político este jueves 16 de mayo.

Aunque fue vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, Vargas Lleras ha expresado algunas diferencias sobre el proceso de paz con las Farc y los acuerdos derivados, como la misma creación de la JEP.

Decisión de la JEP

La magistrada Marcela Giraldo Muñoz, correlatora del Caso 10 –sobre crímenes no amnistiables–, determinó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la acreditación tras evaluar toda la información entregada por el exvicepresidente y la recaudada durante la fase administrativa.

“Los atentados contra de Vargas Lleras fueron perpetrados por integrantes de las extintas Farc-EP; los hechos no son de competencia de ninguno de los otros casos que investiga la JEP, ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y tendrían relación directa con ocasión del conflicto armado”, sostuvo el organismo.

Con esta acreditación el exvicepresidente tendrá la calidad de interviniente especial ante la JEP, y podrá formular preguntas o escuchar a los comparecientes de las Farc vinculados al proceso durante las versiones voluntarias y audiencias, así como presentar observaciones sobre esas versiones, participar en la propuesta de las sanciones propias y recibir acompañamiento psicológico, entre otras.

El exvicepresidente Vargas Lleras ha sido uno de los críticos más feroces del presidente Gustavo Petro y suena como una de las opciones para disputar las elecciones en 2026.

