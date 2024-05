¿Por qué el Hospital Militar atenderá a los excombatientes de las Farc con discapacidad?

El Hospital Militar acaba de firmar un convenio con el que pretende atender a los excombatientes de las Farc con alguna discapacidad. La medida generó el rechazo de los militares retirados por lo que el ministro de Defensa Iván Velásquez, pidió a los veteranos tener principio de solidaridad.

“Se firmó un convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y el Fondo Paz para atender a los discapacitados que en su proceso de rehabilitación requieren prótesis”, explicó el ministro Velásquez en una declaración pública.

La posibilidad de que los excombatientes recibieran la atención en salud en un hospital militar levantó espinas entre los militares retirados, quienes en un comunicado calificaron la decisión como “preocupante”.

El argumento de el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares (CGA) es que hasta el Hospital Militar llegarán personas que cometieron crímenes antes de la firma del Acuerdo y que esa sede –constantemente– está al límite de sus capacidades en atención.

El ministro, en todo caso, argumentó que el Estado colombiano se comprometió a garantizar la reincorporación económica y social de los excombatientes, incluyendo la seguridad social. Añadio que desde 2018 existe el COMPES 3931 con el que se estableció el acompañamiento a los reincoporados en condición de discapacidad.

“El Hospital Militar tiene una alta capacidad porque ha sido un hospital de guerra. Lo que se hizo con Fondo Paz y el Ministerio de Salud fue contratar los servicios del Hospital Militar, que significa que no es con los recursos del Ministerio de Defensa, no es con los recursos de que disponga el Hospital Militar Central, no es desplazando a la población objeto de atención del Hospital Militar Central, sino en la medida en que en excedente de capacidad el Hospital Militar Central pueda prestar esta atención solo respecto de prótesis”, aclaró el ministro.

La medida buscará superar las barreras de atención en salud que tienen los excombatientes y, de ese modo, garantizar tratamientos a las lesiones que adquirieron en medio del conflicto.

