Polémica por costos de concierto del gobierno Petro en medio de la crisis fiscal

¿Dónde está la austeridad? Esa es la pregunta que se hacen de diversos sectores políticos luego de conocerse que el gobierno Petro sigue haciendo gastos considerables en el Concierto de la Esperanza y otras actividades en medio de una crisis fiscal.



El concierto que ha dado lugar a la controversia es el que dará el reconocido cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, el próximo 2 de marzo en Bogotá y que será organizado por RTVC y con entrada gratuita.



Según el concejal de Bogotá Daniel Briceño, el evento denominado ‘Concierto de la Esperanza, Colombia resiste’, tendrá un costo cercano a los 4 mil millones de pesos.



“El concierto de la esperanza de Petro y Hollman Morris, pagado por todos los colombianos a través de RTVC, nos costará $ 3.965.523.131. El señor Residente cobrará $ 2.185.000.000 y el resto se irá en la producción del evento”, dijo el concejal, quien cuestionó que el evento se realice en medio de la crisis fiscal que vive el país.



El contrato publicado por Briceño detalla una serie de requerimientos específicos para los camerinos y la comodidad del artista y su equipo en el país -que supera las 30 personas-, entre los que están botellas Malbec, ron añejo Zacapa, cervezas, cenas, desayunos etc. Todos pagados con recursos públicos.

Lea aquí: Petro generó la crisis humanitaria del Catatumbo: alias Antonio García del Eln

El elevado costo del evento ha generado varios cuestionamientos, especialmente en un momento en el que el país enfrenta dificultades económicas y donde el gobierno ha anunciado recortes en el presupuesto de proyectos, recursos para ministerios y para proyectos estatales.



Una de ellas fue de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien señaló que el concierto es un “derroche de plata” y pidió la intervención de los entes de control. “¿Dónde están la Contraloría y la Procuraduría para que le pongan el ojo a este derroche de plata? Son miles de millones en conciertos mientras la gente en La Guajira, el Catatumbo, el Chocó, el Cauca y el Guaviare no reciben asistencia”, sostuvo.



El congresista Miguel Polo Polo también cuestionó al presidente Petro: “Su pésima administración se gasta 3.000 millones de pesos de nuestros impuestos en un ‘concierto’ (que es más un intento por revivir la carrera muerta del comunista Residente) y todo mientras en el Catatumbo no cesan las balas y a día de hoy hay 200 niños muertos. Ese es el nivel de desconexión y de locura de Petro”, expresó.



Sin embargo, este no es el único contrato realizado por el gobierno en los últimos días que ha generado críticas por el derroche económico en medio de la crisis fiscal.



Esta semana el Departamento Administrativo de la Presidencia le renovó, por un año, su contrato por un valor superior a los $64 millones a Adolfo Martínez, conocido como 'Nerú', con el fin de que el artista contribuya “al mejoramiento del clima laboral” en esa entidad del Gobierno.



Vale recordar que Martínez es un reconocido bailarín colombiano que se ha hecho famoso gracias a las “Nerumbas” y programas de acondicionamiento físico a través del baile.

Lea aquí: ¿Qué pasa con la distribución de la ayuda humanitaria en Ocaña?

Este es el quinto contrato que recibe el bailarín, cercano a la primera dama Verónica Alcocer, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre todos los contratos que ha firmado el artista con el Gobierno Petro suman un monto superior a los $240 millones.



Esto fue criticado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que el gobierno realiza estos cuestionados contratos y mientras tanto le quita recursos a proyectos sociales de las ciudades.

“Eso sí, a Medellín le quitaron la plata de atención a Víctimas, la de la niñez, la del Metro de la 80, la del Túnel del Toyo y otras tantas. Así vamos….”, señaló.



Incluso, el mandatario local pidió la intervención de las entidades de control, señalando “el incumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones, que hoy ascienden a $980.000 millones de pesos” especialmente en el proyecto Metro de la 80.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion