No tenemos información de un plan contra el presidente: comandante FF.MM

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, tuvo la semana pasada su primer cara a cara con los generales del Ejército, Fuerza Aérea Colombiana y los Almirantes de la Armada Nacional, desde que fue nombrado en el cargo el pasado 3 de julio por el presidente Gustavo Petro.

La cumbre militar de alto nivel se llevó a cabo en un contexto de alerta por el orden público, debido a la creciente expansión del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias lideradas, en su mayoría, por los desertores del proceso de Paz: Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’ y Luciano Marín Arango, alias ’Iván Márquez’.

egún un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo es el grupo criminal que más se ha expandido. Pasó de tener injerencia en 253 municipios durante el 2022 a 392 el año pasado; en el caso del ELN, pasó de 149 a 232; el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia de 124, a 299; y los grupos de crimen organizado, de 114 a 184.

Amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, regulaciones a la movilidad y enfrentamientos con interposición de la sociedad civil son algunas de las acciones identificadas por las Fuerzas Militares que deberán ser atendidas y sobre todo desarraigadas de territorios que las padecen a diario y las volvieron parte de la dinámica de la zona.

Por eso, durante el encuentro militar, uno de los puntos claves fue la presentación de los nuevos lineamientos estratégicos, operacionales y de distribución de los Comandos Conjuntos, con el objetivo de obtener resultados más precisos en las operaciones militares.

La tarea del almirante Cubides no es menor. Su llegada a la jefatura máxima de las Fuerzas Militares implicó un sacudón dentro de la Institución. Se convirtió en el cuarto comandante general proveniente de la Armada Nacional, lo que al parecer no ha terminado de caer muy bien y en cambio ha generado molestias entre los generales del Ejército, pese a sus más de 40 años de experiencia y extensa trayectoria académica.

Hace tres meses, al asumir su cargo, el presidente Petro le encomendó la tarea de recuperar el control en el suroccidente colombiano y restablecer la autoridad en los territorios ocupados por grupos criminales.

Del Almirante se conoce que maneja con prudencia los temas de interés nacional. Recientemente, al ser consultado por varios medios de comunicación sobre el supuesto plan para asesinar al presidente de la República, denunciado por el propio jefe de Estado, el Almirante aseguró que desconoce la existencia de tal plan criminal.

“No conozco puntualmente, no conozco el origen de esa información. No tenemos conocimiento, la inteligencia militar no tiene información, habría que preguntarle a otras agencias como la Fiscalía General de la Nación o la policía, pero desde nuestro lado no tenemos información sobre algún atentado contra el señor presidente”, dijo el Almirante.

¿Cuál es el principal desafío que enfrentan hoy las Fuerzas Militares?

“La amenaza terrorista contra la cual estamos actuando con toda la contundencia de las Fuerzas Militares viene de tiempo atrás en áreas difíciles, pero ahí está el reto. Adelantar operaciones decisivas, bien planeadas, con inteligencia, transparentes y en el marco del respeto a los Derechos Humanos y todo con miras a crear condiciones de seguridad para todos los colombianos. Eso tanto en el norte, sur, oriente y occidente del país”.

La estrategia en el departamento del Cauca no ha logrado detener la violencia por la presencia de disidencias ¿Cómo las van a combatir para evitar que siga afectando a la población?

“El Cauca históricamente ha tenido presencia de grupos armados ilegales. Además, es una zona muy complicada de diversidad geográfica porque hay montañas, hay llanura, hay selva y hay mar. Así que es un área difícil, desde ese punto de vista, y es un sector donde los grupos armados ilegales se han ensañado contra la población. Ahí hay un relevante esfuerzo y también relevantes resultados, pero cuando vemos que hay unos grupos que están reaccionando de forma terrorista es porque los estamos sacando de su zona de confort”.

¿Hay alguna estrategia puntual para combatirlos?

“Estamos adelantando una operación llamada Operación Mantus, que se concentra principalmente en el cañón del Micay y el cañón de Río Naya, al igual que lo estamos haciendo en el Valle del Cauca, Chocó, en Nariño. Todo con miras a afectar en forma contundente la acción delictiva de esos grupos con especial énfasis en narcotráfico. Quitarles ese poder que tienen en torno a esta economía ilegal, destruyendo laboratorios, cristalizaderos e incautando, todo con miras a ejercer un control del territorio y lograr que todas las entidades del Estado puedan llegar también”.

En territorios donde hay mayor presencia de grupos criminales, ¿cómo garantizan la seguridad de la población civil sin romper el cese al fuego cuando ha sido decretado?

“Nosotros respetamos siempre los cese al fuego y todo aquello que se pacta en las mesas de diálogo y búsqueda de la paz. Pero seremos contundentes con aquellas personas que pertenecen a grupos armados que se encuentran en cese al fuego y delinquen de forma particular, ya sea a partir del narcotráfico o la extorsión. No estamos adelantando operaciones contra esos grupos, pero si alguno de sus integrantes actúa de forma delictiva afectando a la población civil, tenemos que combatirlos e informar esos temas al mecanismo de monitoreo de los respectivos diálogos. Pero además, aquel grupo que no se acoja o que se aleje de lo que debe actuar, será combatido de forma contundente”.

¿Ha cambiado la estrategia para retomar el orden público en el país desde su llegada a la comandancia?

“Estamos incrementando el esfuerzo operacional. Hay una serie de operaciones, como la operación Mantus, que estamos adelantando y, obviamente, viene un trabajo también, insisto, con la Policía, que nos permite tener una mayor cobertura y un trabajo muy armonizado. Insisto, el Estado está actuando, debe actuar en su conjunto con la Fuerza Pública para garantizar un proceso de estabilización del área para que tengamos unas condiciones de seguridad que permitan el desarrollo de las comunidades”.

