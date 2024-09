La crítica de Yoreli Rincón a Linda Caicedo y a la Selección Colombia femenina

La Selección Colombia femenina sub 20 avanzó hasta los cuartos de final del Mundial de la categoría que se disputa en el país con pleno de victorias y sin recibir goles.

Pero no todos los análisis sobre el rendimiento del seleccionado femenino son positivos. La futbolista Yoreli Rincón dejó algunas críticas a lo que ha mostrado el equipo en sus primeros cuatro partidos y señaló también a Linda Caicedo, estrella de los dirigidas por Carlos Paniagua.

Yoreli, que denuncia haber recibido un veto por el que no la convocan a la Selección desde 2019, habló en el programa el Vbar de Caracol Radio, en el que sostuvo que el combinado femenino ha perdido la identidad ofensiva que la caracterizaba en el pasado.

“Es el equipo que menos acierta, erra mucho en el último pase, somos muy sólidos defensivamente y el arco (Luisa Agudelo) nos ha ayudado muchísimo... Me parece que los partidos de Colombia vienen siendo muy cerrados, contamos mucho con que hacemos un solo gol y que no nos hagan uno para que no nos empaten. Es mi perspectiva”, señaló la futbolista, que milita en el Palmeiras de Brasil y que ha pasado por clubes LdB FC Malmö (Suecia), Patriotas, Huila, Junior, Atlético Nacional (Colombia), Inter de Milán, Sampdoria (Italia), Piracicaba (Brasil).

Lea aquí: Mintrabajo incluirá en la reforma laboral artículo sobre el gremio transportador

Yoreli Rincón critica a Linda Caicedo

Aunque destacó el buen nivel de Luisa Agudelo y de las defensas de la Selección, Yoreli criticó el planteamiento reservado que ha mostrado el equipo en sus juegos. La jugadora considera que la localía en el Mundial debería ser un impulso para salir a atacar más a los rivales.

También señaló que Linda Caicedo no ha mostrado el nivel que la hizo figurar en los mundiales sub 17, sub 20 y de mayores en el pasado.

“Hemos ido pasando porque, defensivamente, se ha respondido muy bien, pero no porque en ataque hayamos arrasado a los rivales. El equipo tiene siempre un bloque muy bajo y juega casi que al contraataque, no como si fuéramos los locales y con todos los estadios llenos”, comentó.

“Con todo respeto y por lo que la conozco, no veo a una Linda en su nivel y en lo que esperábamos para un Mundial Sub-20, que debería sobrepasar (el nivel)”, añadió.