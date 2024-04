“No fue por falta de mantenimiento”: MinDefensa respondió tras accidente de helicóptero militar

En desarrollo de un debate de control político este martes en el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al accidente del helicóptero en el sur de Bolívar que dejó nueve militares muertos. Al ratificar que el hecho sigue siendo materia de investigación, negó que una de las causas hubiese sido falta de mantenimiento.

Según Velásquez, quien intervino ante la Comisión Segunda del Senado –encargada de asuntos de seguridad, defensa y Fuerza Pública–, a la aeronave se le hizo inspección de 200 horas entre febrero y marzo pasado, y apenas el 10 de abril fue sometido a una inspección durante 50 horas. Por ello, argumentó que contaba con “certificado de navegabilidad vigente hasta el 18 de enero de 2025”.

“Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento y eso es la simple supervivencia, inclusive del propio piloto, que no va a arriesgar su vida, ni va a arriesgar la vida de las demás personas que ocupan el aparato, si no está efectivamente en condiciones para volar. Y particularmente este helicóptero MI-17”, defendió el funcionario.

En ese sentido, precisando que siguen siendo desconocidas las causas del accidente, reivindicó que su caída a tierra no fue por “falta de mantenimiento que se les den a las aeronaves. Es muy probable una situación de mal tiempo. Estaban abasteciendo tropas en el sur de Bolívar”.

El helicóptero MI-17 de matrícula 3395 –de fabricación rusa– se estrelló contra la manigua en el sur de Bolívar sobre la 1:50 de la tarde de este lunes. En el siniestro fallecieron nueve miembros de la Fuerza Pública. Ocurrió en la vereda Guaperia, ubicada en el municipio de Santa Rosa.

La aeronave siniestrada hace parte de una flotilla de helicópteros M-17 que el Estado colombiano le había adquirido a Rusia entre 1996 y 2009. Eran 21 helicópteros que desde el 2023 se había denunciado que corrían el riesgo de quedarse sin mantenimiento.

Hasta el pasado 13 de marzo, 10 de estos helicópteros estaban estacionados en la base militar de Tolemaida. Ya habían cumplido sus horas de vuelo y requerían mantenimiento.

En este siniestro aéreo fallecieron el teniente coronel Jesús David Carvajal Rangel, piloto al mando, y su acompañante, el mayor Edward Andrey Espinosa Rodríguez. Además, el sargento viceprimero Diego Heriberto Ramírez, el sargento segundo Michael Andrés Villanueva y el cabo primero Cristian Ordóñez. Hacían parte de la tripulación.

Finalmente, los pasajeros de la nave que también fallecieron fueron identificados como el cabo tercero Jhon Arlen Olea Palmera y los soldados profesionales Sman Sanabria Guerrero, Jesús Montalvo Arroyo y Yeisson Mendosa Méndez.

El helicóptero estaba adscrito a la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Su misión era abastecer a los militares de la Fuerza de Tarea Marte en el municipio de Arenal. Es que las fuerzas oficiales, en la última semana, han librado combates contra los ilegales del Clan del Golfo, criminales que han convertido la región en un cóctel de confrontaciones.

“Lamento la muerte de los nueve integrantes del vuelo del helicóptero del Ejército que se precipitó a tierra y que estaba abasteciendo a tropas del sur de Bolívar en las operaciones contra el Clan del Golfo”, confirmó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

