La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, será recluida en la Estación de Carabineros de la Policía

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), será trasladada a la Estación de Carabineros de la Policía de Bogotá. Allí permanecerá privada de la libertad tras ser judicializada por presuntos actos de corrupción.

La exconsejera fue cobijada con la medida de aseguramiento el pasado 18 de diciembre, luego de que una juez determinara que su libertad podría representar un riesgo para la investigación, que busca desentrañar el entramado criminal detrás del desfalco de recursos públicos.

Actualmente, Ortiz se encuentra en la Estación de Policía de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Por motivos de seguridad, se espera que su traslado se haga efectivo este lunes.

La exfuncionaria ya está imputada por su aparente responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos a los cuales no se allanó. “He vivido el infierno más grande por no haber aceptado principio de oportunidad y voy a ir hasta las últimas consecuencias, ¿sabe por qué?, por mi inocencia”, señaló Ortiz durante la audiencia del pasado miércoles 18 de diciembre.

Durante la apelación a la decisión de la juez de enviarla a prisión, la mujer aseguró que es víctima de un complot armado por una funcionaria muy cercana al presidente Petro y con mucho poder dentro del Gobierno.

“Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo el interior de Presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad porque ella me armó ese complot”, añadió Ortiz, al parecer refiriéndose a Laura Sarabia.

Reconoció que en la UNGRD sí hubo corrupción y que ninguno de los “verdaderos” implicados, hoy responde ante la justicia.

“Ahí hubo corrupción, pero hoy las personas que realmente están implicadas no están acá y nunca las van a mencionar porque ese era un negocio de ellos y otras personas y otros terceros”, añadió.

La exconsejera es hasta ahora la funcionaria de más alto rango enviada a prisión por este escándalo en la UNGRD, pese a que insiste en su inocencia.

