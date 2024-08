Gobierno nombró en una notaría a Daniela Andrade, exfuncionaria de Fiduprevisora salpicada en escándalo de UNGRD

Firmado el decreto por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se confirmó el nombramiento de Daniela Valencia Andrade como notaria 36 de Bogotá.

Andrade Valencia se desempeñó como vicepresidente de Contratación Derivada de la Fiduprevisora, y está salpicada en el caso de la compra de los vehículos de la UNGRD durante la administración del cuestionado Olmedo López pues Valencia habría cumplido un papel clave en la compra de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira.

“Una vez revisada la documentación aportada por la señora Daniela Andrade Valencia, se estableció que la citada profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en notarías de Primera categoría”, se lee en el documento del nombramiento en poder de este diario.

¿Quiénes son Andrade y Ramírez Cobo?

Hace varios meses, Jaime Ramírez Cobo interpuso, junto a su pareja Daniela Andrade, una denuncia a la Fiscalía pidiendo que se investigara de dónde venían unas cadenas de Whatsapp en las que aparecían sus dos nombres. Los chats lo vinculaban al hermano de su jefe, la poderosa directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Laura Sarabia. Y también lo señalaban de supuestamente beneficiarse de su trabajo con los congresistas. En su momento, Ramírez, a quien este periódico buscó para preguntarle por las acusaciones, lo negó todo y dio a conocer su denuncia con radicado en el ente acusador.

El vuelo privado y el concierto de Karol G



A ese viaje, que tenía el destino de un exclusivo palco en el concierto de la artista Karol G, asistieron Sarabia y otra persona, Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes, acusado de haber recibido 1.000 millones de pesos como parte de un soborno de los contratos de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD); otra mujer que lo acompañaba; y Jaime Ramírez, asesor de Laura Sarabia en Presidencia y puente entre Palacio y el Congreso, y su pareja Daniela Andrade Valencia, que tuvo un fugaz paso por la vicepresidencia de contratación de la Fiduprevisora en la administración del expresidente Mauricio Marín.

Este último, que salió del cargo por una pelea con el ministro de Salud Guillermo Jaramillo tras el fracaso de la implementación inicial del sistema para los maestros, aseguró que llevó a Andrade a ese cargo porque la conocía desde hacía años en la universidad y tenía una hoja de vida completa y preparada para esas funciones. El cargo de Andrade fue el de vicepresidenta de contratación y por sus manos pasaron por un corto tiempo los recursos que estaban a cargo de la UNGRD con origen en la Fiduprevisora.

Andrade es abogada de la Sergio Arboleda con una especialización en administración pública. El expresidente Marín aceptó que la había llevado porque la conocía de tiempo atrás y confirmó que en sus manos estaba el fondo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en donde están todos los recursos de la Unidad.

Andrade tuvo un paso fugaz por ese cargo; no es claro cuándo salió, pero llegó en septiembre, un mes antes de las elecciones de octubre, fecha en la que, de acuerdo con los relatos de Pinilla y López, se habrían entregado los cuatro mil millones de pesos a los dos presidentes del Congreso, Iván Name, y Calle. Este último, con quien Ramírez y Andrade compartieron avión para el concierto de noviembre en Medellín. Hasta ahora no se sabe por qué Andrade salió de la Fiduprevisora. El expresidente Marín no contestó esa última pregunta.

