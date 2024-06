Gobierno de Petro se reunió para definir de cuánto será el recorte del presupuesto

El Gobierno de Gustavo Petro se reunió este lunes festivo para definir cuáles son los recortes al Presupuesto General de la Nación que ya anunció la semana pasada el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Según Bonilla, el recorte será de $20 billones y este lunes se iba a definir de qué partidas se recortará del presupuesto. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles de la misiva.

Vale recordar que el Presupuesto General de la Nación para 2024 ronda los $502, 6 billones.

Bonilla sí aseguró que entre los recortes no están los programas sociales, que son una bandera del Gobierno Nacional de Gustavo Petro.

La semana pasada el Ministerio de Hacienda ordenó un bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación, PGN.

Según explicó la cartera, estos bloqueos parciales y temporales, se realizan sobre aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha no cuentan con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido, es decir, que aún no tienen disponibilidad. “Esta decisión en nada afecta los procesos contractuales en curso, es decir, no se han bloqueado certificados de disponibilidad presupuestal ya expedidos”, aclaró el Minhacienda.

