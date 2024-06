Piden a la Ungrd mayor atención a animales damnificados por invierno y sequía

Una tragedia más allá de los escándalos de corrupción se está viviendo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Ungrd, la atención, que por ley, le deben dar a los animales que resultan afectados en las diferentes acciones climáticas como lo son los olas invernales y de verano.



Precisamente ese fue uno de los temas que se expuso durante la presente semana en el Congreso de la República, en los debates a los que fue citado el director de la entidad estatal, Carlos Carrillo, en donde entre otras la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, cuestionó la atención de los animales, quienes también son víctimas.



En particular reclamó la demora en la expedición de los protocolos de atención a animales en emergencias, lo cual sostiene la congresista se expone en el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se ordenaba a la Ungrd que máximo en un plazo de seis meses expedir estos protocolos.

Lea aquí: Asesinan a dos habitantes de calle en el Canal Bogotá de Cúcuta



En el debate, en el que Carrillo dio un informe sobre cómo está operando la entidad, no sólo frente a los casos de corrupción, Padilla expresó que “ya son siete los meses de retraso de la entidad, lo que se agrava por las situaciones climáticas extremas que han dejado un saldo de casi 250.000 animales muertos y centenares en riesgo”.



Señaló además que esa ayuda en particular la ha solicitado Corpomojana, pero la Ungrd no ha sido diligente al respecto. En cifras de Corpomojana relacionadas por la senadora al menos hay 548 animales silvestres en riesgo, de los cuales 322 son primates que hoy se encuentran atrapados en las copas de los árboles, sin acceso a alimentos, lo que ha llevado a funcionarios de Corpomojana a suministrarles comida, “estas acciones han sido insuficientes y la Ungrd no ha brindado apoyo para rescatarlos”.

Le puede interesar: Corte Suprema abre investigación a Armando Benedetti por presunto



Expuso además que en abril pasado, más de 18.000 bovinos murieron de hambre en la subregión Mojana, Magdalena, Atlántico y La Guajira, debido a la sequía y en mayo más de 230.000 aves de corral y bovinos murieron por lluvias en 47 municipios de Antioquia.



Padilla solicitó a la Ungrd que además de atender a los animales de La Mojana, incluir la presencia de veterinarios en el PMU de la entidad, hacer un acompañamiento en los territorios de manera eficaz y con recursos, además de expedir las circulares que ordenen la inclusión de los animales en los sistemas territoriales de gestión del riesgo.



Una petición adicional es disponer una línea especial en la estructura institucional de la Ungrd para la atención de animales, capaz de responder a los requerimientos territoriales.

Conozca: Lo que el río se llevó en Arboledas y Cucutilla



Por otra parte la plenaria del Senado, ya concilió el proyecto de ley que prohibe las corridas de toros en el país, proyecto que tuvo su último debate el pasado 29 de mayo en la plenaria de la Cámara de Representantes.



La ley, que está a la espera ser conciliada en la Cámara para ir a la sanción presidencial, dispone la prohibición no sólo de las corridas de toros, sino también del rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, encierros y suelta de vaquillas, así como los procedimientos utilizados en estos espectáculos, tanto en el ámbito público como en el privado.

Entérese: Robaron equipos con información confidencial en la Clínica Medical Duarte



Una de las autoras del proyecto, Sandra Yaneth Jaime Cruz, del Pacto Histórico, declaró tras la conciliación que “gracias al Congreso que se tomó la tarea de trabajar en esta iniciativa que la propia Corte Constitucional nos faculta para legislarla. Agradezco al Gobierno Nacional por su apoyo y les hago un llamado para que en los próximos tres años se implementen a través de la Comisión Interinstitucional creada en este proyecto, el proceso de reconversión laboral que garantiza los derechos de quienes dependen de esta actividad”.



Por su parte el senador y exgobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, dejó una constancia en la que argumentó que “el énfasis mismo de esta iniciativa es la protección animal frente a estos espectáculos. Sin embargo en el parágrafo primero, del artículo 2 de este proyecto, habla sobre el principio de especialidad y al tratarse de un tema agropecuario y de bienestar animal tuvo que haber sido la Comisión Quinta la encargada de estudiar este proyecto”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion