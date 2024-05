Estos son los casos en los que no podrán inmovilizar motos gracias a proyecto de ley

La semana pasada el Senado de la República aprobó un proyecto que busca incentivar la equidad en las infracciones de tránsito, es decir, que se busca que las motos y los carros tengan la misma severidad en las sanciones. Este es el proyecto de Ley 310 de 2023, con ponencia del senador Gustavo Moreno y la autoría del senador Alejandro Vega.

Inicialmente, las motos podían ser inmovilizadas de forma inmediata hasta que el propietario hiciera efectivo el pago del respectivo comparendo, e incluso este valor, de acuerdo con los ponentes del proyecto, muchas veces superan el valor de las motos.

En fin de igualdad que busca el proyecto, lo que se propuso fue eliminar del Código de Tránsito las sanciones que afectan de manera diferente a los motociclistas, es decir la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre y específicamente los artículos 135 y 136 así como ciertos literales del 131.

Se estableció entonces que las motos no podrán ser inmovilizadas si incurren en ciertas faltas como: transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, no detenerse ante una luz roja o amarilla del semáforo, conducir un vehículo sobre vías no autorizadas como vías peatonales, separadores, entre otras.

A estas situaciones en las que no se podrá dar lugar a la inmovilización de las motos, se suma adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados e incluso conducir realizando maniobras altamente peligrosas.

Se resalta también en este proyecto que no se modificará las infracciones existentes, sino que busca llegar a eliminar la disposición que ordena la inmovilización de las motocicletas hasta el pago de la multa en esas situaciones específicas. Lo que también implica que la norma mantendrá el respectivo comparendo por la falta cometida.

